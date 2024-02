Carmen, de 94 años y de Navarra, cambia la silla de ruedas y, meses después, la historia acaba en un libro

En España casi 2.000.000 de personas sufren la soledad no deseada. El 43% de las personas que viven solas son mayores de 65 años, según datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. El director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido contar este miércoles la historia de Carmen Bienzovas, una mujer de 94 años y de la localidad navarra de Corella.

Un cambio en una silla de ruedas ha tenido efectos directos en su vida y su historia, como cuenta el comunicador de COPE, va terminar reflejado en un libro. Todo ello como parte de una iniciativa, precisamente, creado para responder a esos datos de la soledad de los mayores en nuestro país.









Un cambio en la silla de ruedas



En 2012 ve la luz una iniciativa internacional, sin ánimo de lucro, en Dinamarca. Una iniciativa que llegó hasta Corella, en Navarra. Era la cuarta en unirse a este proyecto en España... Su propósito es acabar con la soledad. Se trata de los voluntarios del Grupo Biciclistas de Corella, del proyecto En Bicis sin Edad, y que están utilizando la Yayacleta.

“Lo que se trata es de que estas personas puedan seguir disfrutando de su ciudad y su entorno pudiendo dar un paseo con triciclos adaptados, con una bicicleta pero que delante tiene un sillón. Ahí sentamos a personas mayores que tienen movilidad reducida y las llevamos de paseo”, explica en La LinternaCristina Gallo, co fundadora de 'En Bicis sin edad' en Corella.

“Se trata de que el piloto hable con esas personas que lleva de paseo, conozca su historia y les haga rememorar cómo era esa ciudad que ellos conocieron en su época joven y poder recordar y que esos cerebros se activen sólo con pasar por aquellos sitios en los que ya estuvieron”.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La historia de Carmen llega hasta un libro



Los paseos se hacen siempre que el tiempo acompaña. De esta forma pueden disfrutar plenamente de la experiencia. Eso sí, para solicitarlos tienen que ponerse en contacto con la residencia de mayores de Corella, Hogar San José. Pero, ¿cómo se organiza? “Tienen una lista de personas que quieren pasear y, cuando están disponibles, sobre todo fines de semana, ven quién se ha apuntado en la lista, y les dan un paseo de una o dos horas por los alrededores de Corella. Pero también mayores particulares que están en su casa y nos llaman”, explica Gallo.

Una de las historia es la de Carmen Bienzovas, de 94 años. Cada trayecto lo disfruta como una niña porque, para ella, es una gran distracción. “Me lo paso muy bien, un día nos fuimos al teatro, otro a un concierto... El proyecto me sirve para que, las cosas malas que he vivido, perdonar pero no olvidar”, cuenta ella misma en COPE. Los pasajeros de las yayacletas suelen ser personas mayores y con movilidad reducida.

??‍????‍????‍????‍????‍?? En Corella, en Navarra, estas navidades, la iniciativa mas solidaria se llama 'Yayacleta', una forma de que las personas mayores con movilidad reducida vuelvan a pasear por su pueblo; una idea que comenzó en Dinamarca. #biciclistas#corella#navarra#yayacletapic.twitter.com/hoEvNOzBCk — RTVENavarra (@RTVENavarra) December 23, 2019









Para Carmen, además, es una forma de conocer gente nueva y socializar con las personas de su municipio: “Vamos por todo Corella, me lo paso muy bien porque ves a gente que conoces, yo llevo mucho tiempo, mi marido vivió aquí seis años, donde murió”.

Eso sí, detrás de estos viajes están los pilotos, que no son otros que los voluntarios que, durante el paseo, conversan con el anciano. Mila Gil es de las más veteranas y ha llevado a Carmen en más de una ocasión, como asegura en La Linterna. “Tenemos conversaciones pequeñas en la medida que nos permite el medio, rememoramos el pueblo antiguo, momentos históricos, tradiciones culturales, festivas... Para ellos es una motivación”.









Cada conversación mientras viajan da lugar a un capítulo, como lo llaman. Precisamente estos capítulos los están recogiendo en un libro Gonzalo Bermejo, de 16 años: “Debería ser una actividad más recurrente en el resto de España. Es increíble cómo dos generaciones tan diferentes pueden unirse, ya sea por vivencias o pensamientos ideológicos, combinarse con una actividad como la yayacleta. Los sentimientos son indescriptibles, va más allá de una actividad bondadosa, es algo nuevo para ellos”.