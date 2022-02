Carlos, español en Kiev, en 'La Linterna': "Están repartiendo armas sin documentación"

Carlos Prieto es un ingeniero español, su pareja es ucraniana y viven en Kiev. Ayer jueves, Expósito y el equipo de 'La Linterna' pudieron hablar con él antes de ir a un refugio por la amenaza rusa. Este viernes, y después de los primeros ataques rusos, Carlos ha contado que esta mañana "nos hemos levantado con disparos y bombas". No obstante, ha confesado que al faltarles algunos productos de primera necesidad "nos acercamos al supermercado". Fue entonces cuando "entraron varios tanques bielorrusos y uno de ellos arrolló un coche", ha contado.

Carlos ha asegurado que todavía no han entrado en Kiev. "Hay mucha desinformación y no han entrado en Kiev. Han repelido los ataques de los rusos". Sí es cierto que "han tomado ciudades del sur, pero en Kiev no han entrado".

Además, Carlos ha querido hablar de los saboteadores rusos. El español ha subrayado que viendo vídeos del Ministerio de Defensa ucraniano, han llegado a capturar "a varios soldados con el uniforme de soldados ucranianos", cuando en realidad eran rusos.

Ucrania reparte armas a los ciudadanos

Ucrania ha pedido a todos los ciudadanos de entre 18 y 60 años que no abandonen el país y que estén preparados para alistarse. "Les están llamando a reclutamiento. Me ha sorprendido esta mañana estaban repartiendo armas a la ciudadanía ucraniana para defenderse. Ya no pedían ni documentación, estaban dando armas a todo aquel que fuera ucraniano", ha contado Carlos. Una decisión que, desde luego, ha sorprendido al español: "El presidente insta a que la gente se quede en casa y por otro insta a la gente a salir a la calle con cócteles molotov".

Finalmente, sobre su plan de volver a España, Carlos ha contado que ha contactado con la Embajada pero ha rechazado el plan, que era ir a Polonia en autobús. "Prefiero esperar. Rechazo la vía de la embajada porque querían salir hoy. Pero el tema no está para salir hoy, todavía bajo fuego", ha concluido.