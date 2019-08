Carla Bellucci se lleva un ‘Zas’ por “anunciar que quiere que su hija se ponga relleno y botox con 16 años”

A ver. Esta chica tiene 37 años. Fue modelo, parece, y ahora es ‘influencer’, que es lo más. Y además de todo eso, es actriz. Hace unos meses fingió sufrir una depresión para que el sistema de salud le pagara una operación de nariz. Como se lo estoy contando. Se lo ha dicho a un colega. A un periodista, digo:

Audio

Así que mintió para defraudar al sistema de salud. Modelo, influencer, actriz, mentirosa y delincuente. Muy completa. Y además es madre. Este dechado de virtudes ha sido entrevistado por la revista Closer – que tiene también un nivelón periodístico espectacular- y ha hablado de su hija, que tiene 14 años. Escuchen lo que dice esta mente fuera de lo normal:

“Mi hija no es académicamente inteligente así que no me importa su educación. Ella tendrá que confiar en su aspecto para salir adelante en la vida, por lo que deberá ser perfecta. La gente fea no va a ninguna parte en estos días”.

Ahora ustedes estarán pensando: “por el amor de Dios, ¡qué va a hacer con su hija!” Pues sí: quiere que la cría se ponga rellenos y botox con 16 años, e implantes mamarios cuando tenga 18. Y como la influencer y la delincuente es, además, una mente privilegiada, ha dicho que intentará otra vez que el sistema púbico de salud pague todo.

Vamos a ver, Carla. Dices que tu hija no es “académicamente inteligente”. Por la expresión parece que las luces no las tiene… su madre. Una cosa es lo académico y otra la inteligencia. Haber defraudado al sistema de salud y contarlo en un medio de comunicación es una muestra de inteligencia envidiable. Si tu hija ha salido un poquito más espabilada que su madre – y el listón no parece que esté muy elevado-, igual se pira de casa antes de que la conviertas en una desgraciada.

Así que, por anunciar que quiere que su hija se someta a varias operaciones estéticas porque la gente fea no llega a ninguna parte y que pretenderá defraudar al sistema de salud para que se haga cargo de las intervenciones, la ex modelo inglesa Carla Belluci se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!