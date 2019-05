La candidata de Barcelona en Común, Laura Pérez, se lleva un 'Zas' por ridiculizar a Maragall por su edad

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la candidata a concejal de Barcelona en Común, Laura Pérez, durante las municipales. Hace unos días se difundió un vídeo de reggaeton en apoyo a Ada Colau. No lo hizo su equipo sino algún afín, pero el partido de la alcaldesa se lo apropió. Alguien hizo otro videoclip elogiando al candidato de ERC, Ernest Maragall, y lo colgó en youtube. En el vídeo se califica al candidato de “sugar daddy”; lo que viene a ser un “madurito atractivo”.

ERC ha dicho que no ha producido ni difundido el vídeo. Sin embargo, a la concejal podemita Laura Pérez le ha dado igual. Ha recabado la expresión y ayer, en un acto público, en medio de la calle habló sobre ello.

“¿Hola? Vamos a ver, Laura. Así que, según tú, a las mujeres os gustan los chicos los transexuales, los frikis, los pagafantas y los chicos feministas. Pues muy bien. Algunas preguntitas fáciles, porque se ve que no hay para mucho. Dos de carácter general y otras dos más concretas: ¿es esto un tema de campaña para hacer el ridículo en medio de la calle? ¿tú quién eres para decidir lo que le gusta a las mujeres, a todas? Dices que a las mujeres – supongo que como tú- os ponen los toyboys, o sea, los chavales de juguete: un hombre objeto. Que ya sé que se refiere a los chicos que mantienen relaciones con mujeres maduras. Pero mira tú que la expresión me resulta un pelín ofensiva. Igual a ti no porque como no se refiere a una mujer… Oye, y la última: ¿de verdad crees que despreciar a los mayores es decente y te da votos? Por cierto a eso se le llama gerontofobia” le atiza Julio César Herrero.

Así que, por utilizar un lenguaje ofensivo y por ridiculizar al candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona por su edad, la candidata a concejal por Barcelona en Común, Laura Pérez, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!