Ha acabado por hoy la primera jornada del debate de investidura en la que hemos podido ver las intervenciones de casi todos los grupos parlamentarios, comenzando y terminando con la de Alberto Núñez Feijóo. La jornada se reaunuda mañana con la primera votación, en la que, por lo que se ha podido ver, no saldrá victorioso el presidente del Partido Popular.

Un sabor agridulce para su formación ya que, aunque no albergaban "mucha esperanza" al respecto, sehan llevado la sorpresa de la no intervención de Pedro Sánchez siendo reemplazado por Óscar Puente. La elección de este diputado, por supuesto, no ha sido al azar y ha estado milimétricamente elegida para "afear" a Feijóo sobre su discurso de que debe gobernar la lista más votada.

Al finalizar esta primera jornada, Ángel Expósito ha entrevistado a Borja Sémper, vicesecretario del Partido Popular y portavoz del mismo, que ha explicado que están más que "satisfechos" por la parte que les toca y los discursos de Núñez Feijóo.

"Ha habido una explicación de lo que él haría si fuera presidente, y ha señalado el elefante en la habitación, de lo que habla media España, la concesión de la amnistía" aseguraba Sémper.

Sin embargo, sí ha querido valorar la intervención de Óscar Puente. "Refeja esa táctica muy marrullera. Un pleno de investidura es de los debates más solemnes y más profundos, despreciarlo de tal manera no es despreciar al PP, es a esta cámara y por tanto a los españoles" aseguraba.

La amnistía, el centro del debate

Uno de los objetivos de la elección de Óscar Puente en su intervención era la de evitar las palabras de Sánchez y ser, obviamente, preguntado por la amnistía. Y es que como recuerda Borja Sémper, sigue siendo el centro de debate de esta investidura, y seguirá estando ahí aunque Sánchez consiga formar gobierno.

" Un gobierno con Pedro Sánchez, Sumar y otros partidos como Bildu o PNV, pues qué carajal es este de gobierno. España no se puede permitir un gobierno de Sánchez con los independentistas. Mejor veámonos las caras en las elecciones, él nunca nos dijo que la amnistía iba a ser posible" recalca el vicesecretario del Partido Popular.

Y es que cree que el Partido Socialista está cediendo ante los independentistas con cuestiones para las que nunca, sus propios votantes, les han elegido. "Sus votantes no votaron por la amnistía ni por desmontar la constitución" decía y, aseguraba, lo graveno es que los partidos independentistas pidan la amnistía, sino que el Partido Socialista la acepte.

La separación entre el Partido Socialista y el Partido Popular

Otra de las cuestiones en las que ha querido incidir Borja Sémper ha sido en la total distancia que existe ahora entre el Partido Socialista de Sánchez y el Partido Popular. Y es que no quieren "apelar a tránsfugos" para la votación de Feijóo, pero si quiere apelar a aquellos socialistas y votantes del partido que no concuerdan con la amnistía ni la cesión a los independentistas.

"Consideramos que al PSOE y PP nos han distanciado muchísimas cosas, pero siempre ha habido momentos en los que uno y otro partido teníamos claro que la igualdad de los españoles y el Estado de Derecho estaba por encima, como en el 155, en la convergencia europea, en la Transición..."recalcaba Sémper.

"Había oportunidad, cuando se nos exigía, de trascender nuestras ideas y eso hoy ha saltado por los aires. Y no por el PP, esto tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez" concluía.