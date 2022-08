Un bombero explica cómo trabajan en la extinción del fuego en Boca de Huérgano (León): "Es una zona delicada"

Los incendios no dan tregua en uno de los peores veranos que se recuerdan en mucho tiempo. El fuerte calor y la sequía no ayudan. Hoy estamos pendientes de cinco fuegos. El más reciente, el que se ha declarado en la provincia de Huesca. Ha comenzado alrededor de la 1 de la tarde y los agricultores de la zona han hecho cortafuegos de urgencia mientras llevaban los equipos de extinción. En Galicia, en apenas 24 horas se han quedado 2.300 hectáreas en Ourense. Ahora mismo, hay otros tres incendios activos aunque van camino de estabilizarse. En Cáceres preocupa el avance del flanco norte en la sierra de Gata. Se trabaja para que las llamas no se extiendan a Salamanca.

Y el quinto gran incendio del que estamos pendientes se produce en Boca de Huérgano, León.

Juan Carlos González es bombero de las Brigadas Forestales de Tabuyo del Monte, ha trabajado en la lucha contra este incendio y ha hecho una fotografía de la situación actual en 'La Linterna'. "Pinta bastante bien. Han estado realizando durante todo el día tanto los medios del Ministerio junto con medios de la Junta de Castilla y León distintas labores y la poca agua que cayó también ha dado sus frutos". Se trata de un fuego con 20 kilómetros de perímetro y, sobre todo, "es una zona bastante delicada. Está muy escarpada. Mucha peligrosidad y pendiente. No es una zona sencilla sobre la que trabajar. Ha sido un incendio que ha dado mucho trabajo sumado a la sequía. Está cercano a Picos de Europa. Yo no había visto cosa igual en cuanto a la sequedad de este año".

La previsión para las próximas horas, cuenta Juan Carlos, es buena. "Han bajado las temperaturas y todo apunta a que podemos ser optimistas. Se va a seguir trabajando sobre el terreno porque son zonas muy complicadas de trabajar. Solamente se puede llegar en helicóptero, por carretera es bastante complicado", indica.

"Las olas de calor prolongadas y las sequías acumuladas no han ayudado"

¿Recuerda un verano igual en cuanto a incendios? "Hemos tenido veranos complicados pero como este ninguno en cuanto al comportamiento de los incendios que han sido algo que todavía no nos habíamos enfrentado a ello. Habíamos tenido avisos en 2002, 2017... el año pasado en Ávila pero la verdad que los medios de extinción de este país no nos habíamos enfrentado a incendios como los de este verano".

Además, añadía que "las olas de calor prolongadas y las sequías acumuladas no han ayudado. Si a eso le sumas la despoblación rural que es un factor determinante para los incendios tenemos un cóctel perfecto para lo que está sucediendo".

