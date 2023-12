Begoña Ladrón de Guevara: "Da pena que tenga que haber una ley para entender la importancia del móvil"

Begoña Ladrón de Guevara, doctora en Educación y presidenta de Cofapa (Confederación de padres de alumnos), analizaba este jueves en La Linterna la decisión del Ejecutivo de prohibir en todas las comunidades autónomas el uso del teléfono móvil en las aulas de los colegios. Para la experta, es positivo restringir el acceso a los dispositivos. “Estoy totalmente de acuerdo con que el colegio es para estar y los móviles no aportan nada”, asegura a Rubén Corral.

Pero la doctora en Educación iba más allá, aseguran que “las familias tienen que tomar las riendas y hay que plantearse si un niño de 10 o 12 años necesita un móvil, no debería ser algo generalizado”. En lo referente al acoso escolar y cómo se lleva a cabo en muchas ocasiones a través de la aplicación de mensajería Whatsapp, Ladrón de Guevara destaca que “hay que pensar que lo primero que tiene que hacer un niño es aprender a socializar, a estar con sus amigos, entender que la entonación y el mensaje es importante y, en un móvil, la entonación y los matices no existen, y eso ellos no tienen la madurez para entenderlo”.

Insiste Ladrón de Guerva en que “hay que ayudarles a socializar, al respeto, a querer y acompañar a los demás, trabajar juntos... Y eso se aprende cara a cara. Es una de las grandes funciones de la escuela”.





¿Era necesaria una ley para prohibir los móviles?



Además, la experta en Educación ha querido separar entre lo que es el uso de los teléfonos móviles y las famosas tablets que, en muchos casos, es el propio centro el que la pone a disposición de los niños para las actividades. “Una cosa es el móvil, que es una pantalla que tienen en su bolsillo y no tienen una función didáctica, pero sí hay otras como tablets, que están dirigidas por los profesores para uso concreto en clase”, comenta.

También le han preguntado los tertulianos de La Linterna a Ladrón de Guevara si realmente era necesaria una ley para poner coto al uso de los móviles para tomar conciencia del peligro que conlleva en las aulas. “Da pena que se tenga que llegar a esto, porque es de sentido común”, lamenta.

“Las familias deberían ponerse de acuerdo y establecer la norma de que los niños no lo lleven al colegio. Me da pena que se tenga que llevar a una ley, se debería hacer, no porque una ley lo prohíba, si no que yo como padre sé que es importante y que le tengo que educar. Desde que son pequeños tienen que ver que el ejemplo es fundamental, ver cómo lo utilizamos nosotros para que se acostumbren” a vernos usarlos correctamente, concluye Ladrón de Guevara.