Un bebé llega a un hospital de Salamanca y, un año después, le cambia la vida a un médico: "Es duro"

Valeria ingresó en el hospital de Salamanca hace ya casi un año, concretamente 11 meses, y en ese tiempo ha terminado cambiado la vida, ya no de varios voluntarios, sino especialmente la de un médico, Francisco. Él mismo lo contaba este miércoles en La Linterna junto al director del programa, Ángel Expósito, que narraba cómo la pequeña ha supuesto toda una revolución en el centro.

La niña llegó con pocos meses de vida porque, desde su nacimiento, padece una enfermedad crónica respiratoria, lo que le hace necesitar muchos cuidados y pasar revisiones médicas constantemente, casi diarias. Francisco Fernández, médico y jefe de la UCI de pediatría, cuenta en COPE las circunstancias en las que llegó:

“Vino hace 11 meses, derivada a nuestro centro por una patología de base y, por una agudización, necesitaba soporte respiratorio. Por las características de su enfermedad es una niña que ha necesitado durante mucho tiempo cuidados intensivos y se ha prolongado el ingreso durante mucho tiempo”. Pero, ¿por qué sigue en el hospital un año entero? ¿Qué ha pasado en ese tiempo para que haya cambiado la vida tanto de sanitarios como de voluntarios?

Valeria revoluciona el hospital de Salamanca



La razón de que se haya prolongado su estancia son, precisamente, las circunstancias personales de la pequeña. Desde el hospital no han dado detalles sobre el pasado de la cría, sobre el por qué llegó a los servicios sociasles y, aunque su enfermedad no tiene cura, sí tiene tratamiento:

“Se ha prolongado también por sus circunstancias especiales, al estar titulada por la Junta, si hubiera sido una niña con una familia hace tiempo que podría haberse ido a casa”, cuenta Francisco en La Linterna.

El vínculo que se ha creado entre el personal sanitario y la niña ha sido prácticamente inevitable. Durante once meses, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores... Todos se han volcado con Valeria y le han dedicado cada día sus cuidados y atención. Y es que “el vínculo creo que es ya casi de familia”, como cuenta el médico. “En pediatría es algo que suele pasar, todo el personal que trabaja con niños ya lo traes en los genes. Pero si estas 11 meses teniendo aquí un niño, ya deja de ser paciente, pasa a ser alguien que, aunque intentas mantener la distancia, es imposible no mantener un vínculo más especial”.

El entrañable entre Valeria y Francisco



Y es que son lo sanitarios, con el visto bueno de los servicios sociales, los que sacan a la niña a pasear por los alrededores del hospital, los que la atienden, en definitiva quienes la están criando. “Todo el personal que trabaja aquí con ella cuando tiene un rato está con ella: intentan jugar, salir a pasear... Hay compañeros que, con el permiso de Asuntos Sociales, la han llevado a casa para que esté con otros niños y darle el soporte emocional que le daría su familia”.

Francisco la ha visto crecer, aprender a andar, a bailar... Ya está hablando poco a poco y le cuesta pensar solamente en una anécdota con ella. “Desde enseñarla a bailar sevillanas a enseñarle a hablar o lenguaje de signos. Conmigo intento que diga 'Paco' y se queda en el 'Pa', el 'co' no te lo dice y te mira con cara de pilla”.





El gesto de un voluntario con la niña



La niña también le ha robado el corazón a los voluntarios que pasan mucho tiempo en el hospital apoyando y acompañando a los enfermos. En concreto, Francisco destaca la implicación de uno de ellos que, conmovido por la historia de la pequeña, conduce casi cada día 2h y media para poder estar con ella: “Todo el mundo está pendiente de ella, pero hay que destacar la labor de un voluntario que viene cada día desde Zamora a verla, algo encomiable”.









“Los que somos padres, o aunque no seas padre, lo más duro que hay en la vida es tener a un hijo en una UVI. Intentar mantener la distancia e intentar sufrir lo menos posible, pero es parte de nuestro trabajo. Por un lado es duro pero el hecho de curar es lo que te ayuda a superar el día a día”, reconoce el médico en los micrófonos de COPE.

A todo el personal sanitario Valeria les ha robado el corazón, pero reconocen que también es algo muy duro. Porque ven a la pequeña cómo mejora cada día pero la ven sola. Que está estable, pero que no pueden darle el alta para que se vaya a casa porque no tiene familia. Aunque hacen todo lo que pueden para que no lo esté. Al final francisco reconocen que así es su trabajo y que historias como las de Valeria son algo de su día a día: “La niña podría irse de alta. En las próximas semanas, salvo que aparezca una familia, lo previsible es que vaya a un centro de menores”, concluye.