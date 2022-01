Giménez-Barriocanal: "La Iglesia se ha molestado en verificar uno por uno la bondad del registro de bienes"

Este lunes ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' de COPE el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez-Barriocanal. Coincide con la visita que ha realizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la sede de la CEE, donde se le ha hecho entrega de un registro de incidencias en el listado elaborado por el Gobierno de bienes inmatriculados por la Iglesia.

Algunos titulares han mostrado una versión de lo ocurrido ajena a la realidad y es por ello por lo que Barriocanal, conocedor de primera mano de lo ocurrido ha querido explicar en 'La Linterna' qué es, para empezar una inmatriculación: "Inmatricular un bien es cuando un bien en el registro de la propiedad no aparece con dueño y la primera vez que se notifica el dueño de ese bien es la inmatriculación", ha aclarado.

"De lo que se habla es de la inmatriculación por certificación. Hay bienes que vienen de hace muchos siglos y cuando se pone en marcha el registro de la propiedad, una cosa reciente, resulta que la factura de la compra del bien, como que no existe", ha especificado Barriocanal aclarando que sí existe en este proceso "la realidad y la constatación de que ese bien es de la Iglesia y se establece un mecanismo para acreditar que desde tiempo inmemorial ese bien es de la Iglesia", resume el vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE.

Titulares sobre la supuesta "devolución" de bienes

Ángel Expósito ha querido preguntar a Fernando Giménez-Barriocanal por los titulares que se han podido ver en muchos medios y que el mismo Barriocanal ha explicado que muestran una lectura de lo ocurrido que, "no es correcta". Fernando ha realizado en 'La Linterna' de COPE un repaso de un proceso que en realidad es mucho más complejo: "La realidad es que en febrero del año pasado el Gobierno facilitó al Congreso de los Diputados un listado de 35.000 bienes que habían sido inmatriculados durante el periodo del 98 a 2015", por la Iglesia Católica en España.

"Ese listado ha sido entregado a la Iglesia que se ha molestado en verificar uno por uno la bondad de esos registros. Es decir verificar si esos registros están a nombre de la Iglesia de forma correcta. Cuando se ha hecho ese repaso, pues resulta que, por ejemplo, 111 son registros duplicados, 746 se habían registrado antes del periodo, casi 700 bienes estaban comprados, recibidos, por un método distinto a la inmatriculacion", ha resumido Barriocanal.

Y entonces, ¿qué pasa con los titulares que aseguran que la Iglesia ha devuelto hasta mil bienes? "Es verdad que había 933 bienes que o bien no nos consta que sean nuestros porque no los tenemos o bien sabemos que esos bienes realmente en el registro figuran de otra manera, a nombre de un ayuntamiento, a nombre de un particular o porque la Iglesia en su momento ya los ha entregado a otro dominio", una circunstancia por la que Barriocanal se ha preguntado "si eso es devolver bienes", aclarando que la CEE defiende haber "revisado un listado y había cosas que no eran nuestras y cosas que no nos constan".

El proceso, complejo por la magnitud de la tarea se ha culminado este lunes, cuando desde la Conferencia se ha ·entregado al Gobierno el listado de todas estas incidencias para decirle, por ejemplo, que la parroquia que ponen ahí que está inmatriculada, está debajo de un pantano o este bien que dicen que es nuestro, pues a nosotros nos consta... que este bien no existe", ha ejemplificado Barriocanal. "Toda esta información se la hemos facilitado al Gobierno y a todos los ciudadanos. Todos los bienes que no son de la Iglesia, que el Gobierno arbitre los mecanismos correspondientes para adjudicarlos a su legítimo propietario", ha solicitado.

Una reunión en la que se han tratado muchos más temas

A pesar de la polvareda levantada por la simplificación del tema de las inmatriculaciones, son muchos los temas que se han tratado con el presidente del Gobierno. Sobre las propias inmatriculaciones, Barriocanal ha querido zanjar el asunto con la disposición de la Iglesia para que "con todos estos datos que hemos facilitado, el Gobierno tendrá que solventar y verificar si existen esos bienes. Esto es mucho más complejo de lo que se publica por ahí de que la Iglesia devuelve bienes. Habrá que verificar si existen y adjudicarlos al propietario real de los bienes. Y algunos de estos bienes probablemente sean de la Iglesia, lo que no disponemos de los datos para poderlo corroborar", ha aclarado.

Giménez-Barriocanal ha querido dejar claro que son muchas las cosas que se han podido hablar con la delegación de Moncloa: "Claro que se han hablado de muchas más cosas, esto ha ocupado muy poquito tiempo", ha asegurado, citando temas "de los que preocupan a los ciudadanos" y que han tenido un menor eco mediático como "la Educación, la vida o la labor de la Iglesia que supone un alivio para el propio Estado", ha relatado Fernando Giménenz-Barriocanal en 'La Linterna' de COPE