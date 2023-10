Un hombre avisa a sus amigos de que ha ganado 60.000 euros en la lotería y se lleva una sorpresa al cobrarlo

Un ciudadano británico ha llamado a sus amigos creyendo que le había tocado una cantidad importante de dinero en la lotería y entonces, lo celebran con champán, pero, con lo que no se había dado cuenta, es que solamente le había tocado 7 euros. Ahora, no tiene más remedio que aguantar el cachondeo y pagar las facturas.

"COPE te recuerda lo malo que es ir con prisas y ser tan despistado", así comenzaba el director de La Linterna, Ángel Expósito, la sección 'he visto luz', que junto a Jon Uriarte, analizaban este asunto. El británico que pensaba haber ganado la lotería se llama Dean Smethurst y creía que le había tocado 60.000 euros.

¿Cómo comprobó si había ganado la lotería?

Ganar la lotería debe ser una de las sensaciones que más alegría nos provoquen y ante un hecho así, lo normal es contarlo a tus seres más cercanos. La historia de Dean comenzó cuando trató de comprobar el boleto que había comprado en un supermercado británico. El aparato señalaba que no podía ofrecer información de lo que le estaba pidiendo y que tenía que contactar con la empresa que se encarga de estos temas en el Reino Unido.

Entonces, investigó en la web de la entidad y observó que estos casos se producen cuando has ganado como mínimo 50.000 libras, "el chaval se volvió loco y se precipitó como Gila llamando al jefe", decía Expósito. En ese instante, ya pensó en qué podía gastar tanto dinero. Jon le preguntaba a Ángel que si él llamaría "a alguien para mandarle a hacer puñetas si te tocara la lotería" y el director de La Linterna respondía bromeando que "yo suelo mandar a hacer puñetas directamente, no me hace falta ni que me toque la lotería, no tengo necesidad de esperar".

La dura realidad

Sin embargo, como era domingo el día que estaba intentando contactar con la empresa, Dean no recibió respuesta. Entonces, esperó al día siguiente y se dio un golpe de realidad: le dijeron que había ganado solo 7 euros. "Esto de precipitarse te puede llegar a creer que has ganado una pasta y no es así", decía Jon, o "a decir algo inadecuado a quien no debías decírselo", señalaba Ángel.

Los comunicadores bromeaban con que no le haya tocado la lotería, pero que al menos 7 euros sí que había ganado. Esto les recordaba ambos la vez que Pepe Domingo anunció que le había tocado la loteria, "lo he tenido calladito, 20 euros", decía Pepe.

Tradición de la lotería en España

Por su parte, la Lotería del Niño puede ser un gran regalo de Reyes para unos cuantos españoles nada más arrancar 2021. El segundo gran sorteo de la Navidad también reparte ilusión y alegría a montones, con la suerte traduciéndose en hasta 200.000 euros por décimo en premios. Muchos creían que el origen de esta tradición se remontaba a 1941. Sin embargo, su historia empezó a escribirse mucho antes.

La duquesa María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros fue quien ideó el sorteo en 1879. Lo hizo para recaudar fondos de cara a la construcción del hoy popular Hospital Niño Jesús de Madrid. La también conocida como Duquesa de Santoña siempre se mostró muy implicada con las causas relativas a la infancia, como lo fue la Lotería del Niño original.

La Duquesa llegó a presidir la Asociación Nacional para el Cuidado y Sostenimiento de Niños. Junto a su marido, se hizo cargo de una huérfana de siete años, y también donó 26.000 pesetas (156 euros) a los huérfanos debido a la guerra. Sin embargo, la obra benéfica más destacada de Hernández y Espinosa de los Monteros fue la relativa a la lotería.