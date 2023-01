Así vivió Ángel Expósito desde dentro el acoso a Ayuso en la Complutense: "Un espectáculo lamentable"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, ha contado en detalle en COPE cómo vivió en primera persona el acoso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso, en la Universidad Complutense de Madrid este martes. El comunicador ha pasado por los micrófonos de varios programas de la cadena, así como la propia Linterna, donde también contó con el testimonio de la líder regional.

Y es que el periodista madrileño también nombrado este martes como 'alumno ilustre' vio con sus propios ojos y en directo cómo increparon a Ayuso a la entrada a la UCM donde también recibió la misma distinción. No obstante, la líder de la comunidad autónoma tuvo un recibimiento muy diferente al del comunicador de COPE: insultos de parte de algunos que habían asistido para increpar.

Unos hechos de los que Expósito fue testigo, de los que habló en su posterior discurso plasmando su sorpresa por lo vivido, "tener que reivindicar desde una Universidad, desde una Facultad, desde mi Universidad, el respeto, la educación, la libertad y la pluralidad, no me gusta nada, yo pensé que eso ya lo habíamos conseguido"; y que este miércoles ha recordado en el ‘El Paseíllo del Tron’ en ‘Herrera en COPE’.









Expósito, a Herrera sobre el acoso a Ayuso

"Un espectáculo lamentable, andaba por allí una mezcla entre nostalgia y pena”. Y acto seguido recuerda la lista de los galardonados como “alumnos ilustres” de la UCM: “Rafa Antón, un publicista extraordinario; Almudena Ariza; al actor Antonio de la Torre; a Isabel; a Miguel Trillo, fotógrafo histórico; a Suso de Torres, un consultor y Arturo Pérez-Reverte que no fue a recogerlo, no pude asistir”, así como la del año anterior,” la Reina Letizia, Pepa Bueno ,León de Aranoa, Vicente Vallés, Antonio Llorente, Álex Grijelmo..”.

A lo largo del programa se ha hecho referencia a lo ocurrido ayer en la Universidad y “hablabais de los insultos” dice Expósito que afirma “yo apunté porque no daba crédito y apunte directamente en las notas del teléfono decían: ‘Qué barbaridad, a una asesina van a galardonar’; ‘Ayuso pepera, los ilustres están fuera’; ‘Ayuso cucaracha, la Complu no escracha’; y llegaron a decir ‘Ayuso, tu madre tuvo que abortar’. Y sale Errejón; y sale el tal Subirats, que es ministro; la gente no lo sabe pero es ministro; sale Irene Montero hace un tuit Pablo Iglesias con la casa por rodeada de guardias civiles…”.

Además, este martes, pasadas un par de horas desde lo ocurrido en la Universidad, el director de La Linterna hacía la siguiente reflexión en Mediodía COPE: "El acto ha estado deslucido por la falta de respeto, había una panda que le gritaba "Ayuso asesina, Ayuso cucaracha". La presidenta de Madrid me ha dicho que no se acostumbra a tener un helicóptero encima de la cabeza".

Ayuso, en La Linterna

De hecho, la propia Ayuso pasó por los micrófonos de La Linterna horas después para dar su propia versión: "Por un lado, volver a la Universidad, a la facultad y a tu casa es precioso, porque te recuerda cómo eras como universitario. Siempre digo que es un alma que te tiene que acompañar y recuerdas los mejores años de tu vida", ha comenzado diciendo Díaz Ayuso. No obstante, también ha vivido lo ocurrido hoy con "mucha pena", ya que esto hace veinte años "no se veía".

"En la Facultad de Políticas de Somosaguas veías cómo la izquierda y el entorno de Batasuna se hacían fuertes con pancartas. Los demás nos fuimos a buscarnos la vida, trabajar y a hacer cada uno nuestras tareas, pero allí se quedaron unos cuantos, creando un cortijo y alimentando los odios", ha reprochado Isabel Díaz Ayuso.