Así conviven Julia y su familia con el sonido de las sirenas después de un año de guerra: Bromeamos

Hace poco más de un año el equipo de 'La Linterna' de COPE pudo estar en ciudad de Kiev y presentaba un aspecto de una capital de cualquier ciudad europea. En uno de sus sitios más icónicos, como es la Plaza de la Independencia, había total normalidad.

El día a día para muchos de los ucranianos era muy similar al de cualquier ciudadano en España. Pero la televisión ya informaba de la tensión en su frontera, donde ya había cerca de 100 mil soldados rusos haciendo maniobras. Todo mientras Estados Unidos aseguraba que la invasión era cuestión de días. No se equivocaba.

Tal día como hoy hace un año, esa normalidad se rompía por la invasión despiadada de las tropas rusas. 365 días después se calcula que cerca de 8 mil civiles habrían muerto en una guerra que sigue en marcha.

El día a día de Julia y su familia un año después del comienzo de la guerra

Julia es profesora de español y vive en Kiev con su marido y sus dos hijos. Explica en 'La Linterna' de COPE que se encuentran bien mientras mantienen la normalidad: “La situación es tranquila. Seguimos nuestra vida y seguimos con la rutina”.

El ser humano es capaz de acostumbrarse a cualquier situación y los ucranianos son ejemplo de ello. El sonido de las sirenas ya forman parte de su día a día: “Nunca me lo hubiera imaginado, pero, por mi experiencia, puedo decir que nos hemos acostumbrado. Podemos acostumbrarnos casi a todo. Para mí este sonido siempre será el sonido de la guerra, es muy desagradable y provoca un sentimiento de peligro”. A pesar de decir esto, las sirenas están tan integradas en sus vidas que llegan a tomárselo con humor: “Bromeamos y decimos que si no suenan las sirenas durante un día es que algo no es normal”.





Julia imparte clases de español en la Universidad de Kiev y relata cómo ha cambiado su vida profesional: “No ha cambiado mucho porque antes sufríamos por la pandemia y no podíamos dar clases de forma presencial. Ahora seguimos enseñando de forma online, por lo que, en este sentido, la pandemia nos ayudó a prepararnos para seguir con nuestro trabajo durante la guerra”.

Los hombres viven el conflicto de una forma diferente. Julia explica si su marido y sus hijos están obligados a alistarse: “Mi marido tiene más de 60 años, pero siempre dice que está dispuesto a tomar las armas y a defender nuestros hogares y nuestra tierra. Mi hijo, de 19 años, asiste una vez a la semana a los entrenamientos especiales organizados para los civiles. Aprenden asistencia médica, comportamiento con las armas y otras cosas. Él quiere intentar alistarse a una brigada de asalto de los voluntarios por tercera vez, porque no lo han aceptado las dos primeras veces".

Julia advierte que la respuesta y resistencia de los ucranianos no le sorprende: “Hace un año participé en una manifestación bajo el lema de 'Los ucranianos van a resistir'. Nosotros entendíamos que en cualquier momento podría empezar la invasión. Queríamos demostrar a todo el mundo y a Putin que no vamos a rendirnos porque es nuestra vida y nuestra tierra. No atacamos a nadie, solo nos defendemos lo nuestro”.

¿Terminará la guerra pronto?: “Me parece que tenemos todas las posibilidades de terminar esta guerra durante este año con la victoria de los ucranianos si otros países democráticos siguen ayudándonos con el armamento”, desea Julia mientras agradece “al pueblo español todo este apoyo. Nos da mucho ánimo”.