La apuesta de Expósito sobre cómo concurrirán finalmente Sumar y Podemos el 23J: "Lo creo sinceramente"

Sobre nuestro particular ejército de Pancho Villa, algo así como la banda que dispara torcido. La pregunta es si Pedro Sánchez es consciente de con quién ha gobernado España estos últimos 5 años de nuestra existencia. Cuando ves las negociaciones que está llevando a cabo Podemos y su entorno te das cuenta del nivel.

Que cada uno ponga el calificativo que quiera: Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Errejón, Echenique, Monedero, Irene Montero, Ione Belarra, Ada Colau... De verdad, ¿qué puede salir mal con el ejército de Pancho Villa? Es el mayor ejército de cinismo que uno se puede imaginar. No se aguantan, no se tragan, y yo creo, sinceramente, que se presentarán más o menos juntos pero no revueltos a las elecciones.

La pregunta del millón: ¿se da cuenta Pedro Sánchez de con quién ha gobernado España? La respuesta es “sí”. Hasta el punto de que, si le da la suma, volverá a gobernar con ellos. Sin ninguna duda.





La respuesta a la decisión de Podemos en Cataluña

Hablando del Rey de Roma... continúan las negociaciones más cínicas que se recuerdan entre Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, Echenique, Ada Colau... lo último es que, al parecer, Podemos podría presentarse en Cataluña con Esquerra Republicana. ¿Qué puede salir mal? Insisto. ¿Se da cuenta Pedro Sánchez de quiénes siguen cobrando de tu dinero y el mío sentadas en el Consejo de Ministros?

Y aquí con que si seis debates, o uno y otro a cuatro... mientras a tres horas de aquí en avión están a bombazo limpio. ¿Sabes qué? Lo reconozco, con la que está cayendo en el mundo, cada vez me da más vergüenza hablar de nuestras zarandajas.

En fin...