Polémica por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas

La celebración de España tras ganar el Mundial femenino no ha pasado desapercibida, sobre todo, por un detalle. Luis Rubiales estuvo presente en la entrega de medallas y fue recibiendo una a una a todas las jugadoras, pero lo que iba a pasar cuando llegó Jenni Hermoso era algo que no se esperaba nadie.

La jugadora de la selección se abrazo a Rubiales y, posteriormente, este le dio un beso en la boca a la campeona del mundo. Este momento se pudo ver en directo por televisión a través de TVE y era algo que no iba a pasar desapercibido para viralizarse en redes sociales. Sus propias compañeras bromeaban en el vestuario con ese momento mientras la jugadora hacía un directo en Instagram: "Eh, no me ha gustado. ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!", decía Jenni a una de sus compañeras.

Posteriormente, Jenni, consciente de todo el revuelo que se ha montado a raíz de esas imágenes quiso zanjar la polémica: "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento".

También resaltó que "no hay que desviarse de lo verdaderamente importante" que es que "España ha ganado un mundial", por lo que pidió que "no hay que darle más vueltas".