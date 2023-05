Ángel Expósito responde claro a la app de Igualdad para las tareas del hogar: "Conmigo están equivocados"

Esta semana el director de La Linterna, Ángel Expósito, respondía alto y claro a la última iniciativa del Ministerio de Igualdad: una aplicación para medir quién realiza las tareas del hogar en casa. Lo explicaba el propio comunicador de COPE: “Igualdad se gasta más de 200.00 euros en una aplicación para repartir las tareas del hogar”.

Igualdad destacaba estos días que el objetivo de la aplicación es fomentar el reparto corresponsable de las tareas de cuidado en casa mediante un sistema de contabilización de usos del tiempo. Este sistema contabilizará y registrará los tiempos dedicados a cada tipo de tarea y, según señala el Ministerio, lo harán con un enfoque feminista y sacando a la luz muchas tareas invisibles como la planificación de las comidas o la atención emocional a los hijos.

IBIZA, 17/05/2023.- La ministra de Igualdad, Irene Montero (2i), interviene durante un acto electoral de Unidas Podemos en Ibiza, este miércoles. EFE/ Sergio G. Cañizares







La reacción de Ángel Expósito a la app de Igualdad



Así, el director de La Linterna comentaba esta nueva propuesta tecnológica en la sección 'He visto luz' del programa: “¡Será por dinero! Si hay que invertir en Igualdad, se invierte, si estamos forrados. Otra cosa es que funcione porque, vistos los precedentes de Irene Montero y ese Ministerio... Qué quieres que te diga. Para hablar de ello tenemos a Jon Uriarte que no hace absolutamente nada en casa, y es mejor eso”, ironizaba el comunicador de COPE, mientras daba paso a su compañeros.

Así, Jon Uriarte comentaba: “Los trabajos en casa no me son ajenos, por más que digas, pero tengo mala prensa. De hecho, te voy a decir una cosa, plancho mucho mejor que Bertín Osborne. No se puede negar a Igualdad que temas serios los convierten, y tiene su mérito, en un chiste malo”.

Por su parte, Ángel Expósito recordaba que “la clave es repartir los trabajos en casa, lo primero es educar a los padres y madres a que entretener a los niños no es llevarlos precisamente al zoo”.









“Con nosotros están equivocados”



Uriarte ironizaba con la propia Irene Montero: “Por cierto, yo no sé si en Galapagar van a poner esta app para saber cómo se reparten por allí, por lo que sea, las tareas Irene y Pablo”. Como ambos comentaba, luego está el tema cocina, aunque tampoco creen que “se la repartan entre ellos”. “En este reparto de tareas hay algo muy interesante: no hay cosa de hombres y mujeres. Yo hago la compra, en eso soy un crack, y eso que hace años me quedaba atascado en el pasillo de los embutidos del club del gourmet, he aprendido a mirar la caducidad”, añadía Uriarte.

Comentaban ambos que “habrá quien crea que no somos los adecuados para aconsejar a Igualdad en el reparto de trabajos domésticos. Están equivocados, porque somos el ejemplo de todo lo contrario”, recordaba Ángel Expósito, que desvelaba que tiene “una obsesión”, en las tareas del hogar: “forma parte del cachondeo de mis hijos y mi santa, estoy todo el día barriendo, si hay un buen cepillito, yo me pongo, de verdad. Es mi TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo)”, concluye.