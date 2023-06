Ángel Expósito destapa la otra cara de las urnas: "Todo esto también se vota el 23 de julio"

Los pactos entre Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana han desatado una tormenta de sobreactuación y de cinismo francamente insuperable. Ahora resulta que un pacto PP-Vox es un bochorno, un escándalo, es repugnante, es machista, es retrógrado.

Pero, sin embargo, pactar con Bildu, con ERC o Podemos ha sido es y será, si da la suma, progresista y reformista. Yo no conozco de nada a este señor, a Carlos Flores, y aquella condena de hace 20 años por maltrato psicológico, faltaría más. No me voy a meter. Vox sabrá dónde tiene los límites. Ya les vale, por cierto.

Pero, sin embargo, sí que conozco todos los muertos de ETA por la cantidad de atentados que me tocó cubrir. Conozco el golpe de Estado en Cataluña, de Esquerra, Junts y la CUP, que también me tocó cubrir. Y conozco el desastre del régimen de Venezuela y el desastre del régimen de Irán, de donde nacieron y cobraron una pasta Podemos.

La otra cara de las urnas: "También se vota el 23 de julio"

Estoy convencido de que el señor este, Carlos Flores, se cuidará mucho de volver a insultar a una mujer por sus propios antecedentes. Sin embargo, los de Bildu, Batasuna o como se llamen, siguen homenajeando a Etarras todos los findes de semana. Esquerra Republicana y Bildu se presentan como izquierda por la independencia y los de Podemos siguen siendo lo mismo de siempre.

Es más, soltando a la calle a violadores y agresores sexuales por su inmensa chapuza. Suya y del Gobierno en pleno. Todo esto, ojo, también se vota el 23 de julio, por mucho que sobreactúen y por mucho cinismo.