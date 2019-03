Ana Pastor, en La Linterna: “Hay políticos que han perdido las formas”

Han sido poco menos de tres años desde que en julio de 2016 se formaron las Cortes Generales y, más concretamente, el Congreso de los Diputados tras la repetición de las elecciones generales. Entonces, Ana Pastor fue nombrada como presidenta de la Cámara Baja. Desde entonces, ha vivido muchos momentos de gran intensidad políticos. Entre ellos, obviamente, está la moción de censura contra Mariano Rajoy y que acabó con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “Ha sido el período más importante de toda mi carrera política”, reconoce la propia Pastor que ha lamentado que, aunque “hay políticos con un nivel altísimo, hay muchos que han perdido las formas”.

Así lo ha asegurado la Presidenta del Congreso de los Diputados a los micrófonos de La Linterna de COPE. Precisamente se ha pronunciado sobre las palabras de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, que le llamaba esta mañana “hooligan” del Partido Popular. Pastor, sin embargo, no ha querido comentar ese calificativo, pero sí ha remarcado que “siempre” ha “respetado al resto de políticos” y que lo seguiría haciendo. “Llevo 3 años haciendo el papel que me tocaba: representarlos a todos”. Sobre el balance de los vivido en las Cortes durante estos años, la presidenta del Congreso subraya que muchas veces ha escuchado “lo que se ha dicho en los medios y no suele ser lo importante de lo que se ha debatido”, por lo que lamenta que “a veces lo que sale es la anécdota”. “Muchos intentan dar un titular todos los días, pero no todos los días se puede” afirma Pastor.

Sobre los logros de la Transición en España, Ana Pastor ha asegurado en COPE que “a los españoles no nos gusta hablar bien de nosotros mismos, pero hay indicadores de entrada de mujeres a la enseñanza, la esperanza de vida, la multiplicación de la renta”. Eso sí, recuerda que falta “trabajo pedagógico” sobre lo que se logró.