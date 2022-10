El alimento que afecta directamente a tu salud mental: cómo evitar comerlo y su efecto en nuestro cuerpo

Existe una relación mucho más estrecha de lo que parece entre lo que comemos y nuestra salud mental. Tanto es así que hay un alimento que está directamente relacionado con nuestra salud mental. Pero, ¿cómo podemos evitar comerlo? ¿Cómo afecta directamente a nuestro físico? ¿Qué es el eje intestino-cerebral? Esta y otras preguntas han formado parte de la sección de salud mental de este martes en 'La Linterna'.

Pocos días comemos con tranquilidad y a veces es complicado tener una dieta equilibrada. Entre semana muchos tiramos de tupper, o malcomemos en diez minutos. Damos por hecho que una mala alimentación afecta a nuestro cuerpo, pero ¿cómo influye en nuestra salud mental? Aunque no lo creamos, comer mucha comida basura o procesados puede cambiar nuestro estado de ánimo.









El ejemplo de María



María tiene 23 años, y aunque ahora come de forma saludable, no siempre fue así. No saber cocinar, o la pereza de meterse entre fogones, puede hacer que muchos, como ella, apuesten por la comida precocinada o los procesados. “Yo sabía que era importante comer saludable, pero era aburrido y no me gustaba, cogía lo primero que había en la nevera o pedía comida basura.

Buscar la ayuda de un nutricionista es clave para comer sano. Solo se necesita algo de tiempo y buscar recetas fáciles. Como explica Minerva, nutricionista, “llevar una dieta saludable no es privarse de comer, es comer de manera equilibrada con alimentos ricos en fibra o proteínas, y eliminar fritos y refinados.





El alimento que afecta a la salud mental



Cuidar la alimentación no es sinónimo de pasar hambre. Solo hay que intentar disfrutar de ello sin privarse de nada, pero tampoco excederse. Hay que encontrar el equilibrio entre una variedad muy amplia. Víctor Rubio es nutricionista, especialista en microbiota y patologías digestivas: “Lo mejor sería una dieta antiinflamatoria, rica en fruta y verduras y, en caso de hidratos, recurrir a tubérculos como patatas”, explica en La Linterna.

Los expertos también nos avisan de la importancia del eje intestino-cerebro. Y, si hay un alimento que activa ese eje son los procesados: “Somos lo que nuestra microbiota hace con lo que comemos. Si te alimentas de una forma procesada eso va a hacer que el eje intestino-cerebro funcione mal y desemboque en soprepeso”.

Así la psicóloga Aurora García Moreno explica que cuando se sienten emociones como el estrés o la ansiedad la persona va a intentar evitarlas ingiriendo alimentos, lo que se conoce como 'alimentación emocional cíclica'. Cuando esto ocurre se liberan unas sustancias en el cerebro que generan bienestar, existiendo una asociación entre los pensamientos o la creencia del alivio del malestar con la acción conductual de no elegir el alimento adecuado.