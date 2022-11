"Algo está pasando": Por qué hay tantos casos de Virus Sincitial en bebés españoles y qué ocurre si se agrava

Hay preocupación por el aumento de ingresos de niños con problemas respiratorios. Conforme vamos adentrándonos en el otoño, tanto las urgencias como los ingresos en pediatría debido a problemas respiratorios de los niños están aumentando a un mayor ritmo que otros años. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, explica en 'La Linterna' con Ángel Expósito que “lo que mas se esta viendo es un aumento de casos relacionados con el Virus Respiratorio Sinsitial”. Tranquiliza pero transmite que “lo que mas nos preocupa son las infecciones en menores de 12 meses y también en los abuelos con mas edad”. El doctor Pérez Almeida advierte de que “algo está pasando” y que los médicos están “en alerta”.

El Virus Respiratorio Sinsitial es un virus que en general se manifiesta con síntomas leves: tos seca, febrícula, congestión nasal, dolor de cabeza. Si se agrava, puede afectar los bronquiolos que se inflaman y provocan una bronquiolitis que acarrea una dificultad respiratoria clara. Esto se vería en el niño, al que “le costaría mas respirar” y también se detectaría como su musculatura respiratoria “aumenta el trabajo”.





Lo que preocupa a los expertos que “el VRS se ha adelantado este año”. Los médicos han detectado un aumento en “los casos de Gripe A en niños”. En el caso del VRS, se estima que haya sido un adelanto como cuenta el doctor: “Si el VRS se ha adelantado podemos decir que en el caso del virus de la gripe éste se ha adelantado aun mas”. El experto afirma que antes del COVID “el VRS tenia un pico en los meses de noviembre o en diciembre y el de la gripe en diciembre o en enero pero esto está cambiando”. Pero no es algo que se circunscriba solo a Europa sino también está presente en Estados Unidos, donde las autoridades sanitarias están francamente preocupadas por el fuerte aumento tanto del VRS como del Virus Gripal.

Las causas que han provocado este aumento son varias, según el médico. En primer lugar, “la eliminación de buena parte de las medidas COVID”; y en segundo lugar, que hemos estado perdiendo protección ante esto virus “al no tener una inmunidad contra ellos por no haber padecido la enfermedad”.

El papel de los padres

Los padres no pueden actuar demasiado ante este tipo de virus, porque, como explica Pérez Almeida, “no tiene un tratamiento especifico al igual que tampoco tenemos un tratamiento preventivo”. Ante ello, sí que ha dado unos consejos, como que si el niño presenta fiebre o síntomas, lo mejor es no llevar a los niños a la guardaría, “para así intentar evitar los contagios o las infecciones añadidas”. Pero además, pueden contribuir con una buena “higiene de las manos” y también evitando “el contacto con los abuelos que tengan muchos años o bien que tengan enfermedades crónicas”.





Sobre cómo diferenciar el Covid de la gripe, afirma que, para identificar ante que nos enfrentamos, lo mejor son “los test para Covid y Gripe que nos dice si tienes uno u otro o bien las dos enfermedades”.