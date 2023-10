Albares reitera el desacuerdo de España con retirar la ayuda a Palestina: "No hay que amalgamar con Hamás"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado este lunes el “desacuerdo” del Gobierno con la decisión de retirar la ayuda humanitaria a Palestina tras el ataque del pasado sábado de Hamás a Israel. Así lo explicaba en una entrevista con Ángel Expósito en La Linterna en la que puntualizaba que la “aclaración final” sobre si se retirará o no la partida se dará “este martes a partir de las 16 horas”, tras la reunión de Albares con sus homólogos de la Unión Europea.

“Me parece contraproducente, en este momento todo indica que en los territorios palestinos se va a necesitar todavía más ayuda humanitaria y no hay que amalgamar a todo el pueblo palestino con un grupo terrorista como Hamás, y esto no resta un ápice a la condena del ataque a Israel del sábado”, explicaba el ministro en los micrófonos de COPE. Así, Albares confiesa que él mismo se ha puesto en contacto con el comisario de Vecindad, el húngaro Oliver Varhelyi, autor del tweet de la discordia en el que anunciaba suspender los pagos de ayuda al desarrollo destinados a Palestina por considerar que los ataques de Hamás a Israel son un ejemplo “de brutalidad” y “un punto de inflexión”.

Un niño palestino pasa junto a coches dañados en medio de los escombros de una zona destruida tras los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza / EFE









Los dos españoles desaparecidos

El propio Albares confirmaba en la mañana de este lunes que los dos españoles desaparecidos en Israel tras el ataque son una joven sevillana de 19 años y un vasco de 46, que residía en el país junto a su mujer, de origen chileno. “Le confirmo que hay dos españoles que están en estos momentos desaparecidos, pero no voy a entrar en mas detalles", respondía tajante el titular de Exteriores. "En primer lugar porque estamos hablando de la seguridad y por respeto a las familias. Les tenemos perfectamente identificados, dónde se encontraban y hablamos con su familia. Yo entiendo el interés pero en mi respuesta ya les adelanto que no daré más información”, sentenciaba.

Eso sí, sobre aquellos españoles que estaban en el país de paso, el ministro confirma que desde el consulado tienen al grupo "perfectamente identificados". "Hay dos personas de la embajada que están constantemente en el aeropuerto de Tel Aviv para redirigirlos después de que cancelasen sus vuelos".









Un ataque sin previo aviso

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otro de los temas que ha abordado en ministro en la entrevista en La Linterna ha sido si había algún indicio previo del ataque del sábado. "Nadie ha visto venir este ataque con este nivel de violencia. He hablado con mi homólogos de la región y todos me han dicho que no han visto indicios y ahora lo que se trata es de frenar la escalada de violencia y conseguir la liberación de las personas secuestradas y que no se extienda en la región", aseguraba a Ángel Expósito. Recordaba que "shí está el Líbano muy fragilizado y Cisjordania que puede desestabilizarse fácilmente”.

Por último, y en sintonía con las palabras desde Washington, Albares ratifica que no tiene "ningún indicio que ligue a Iran con esta acción y no voy a especular al respecto”.