"Marlaska, sigue siendo Ministro del Interior 24 horas después de su última humillación, sigue sin dimitir, y yo tengo mis dudas"

Lo último desde el Vaticano. Hasta ahora apenas un puñado de cardenales y colaboradores se encuentran dentro de la Basílica de San Pedro. El silencio que se está viviendo allí contrasta con la imagen que hemos visto estos días e incluso esta misma tarde cuando ya unas 250.000 personas han apurado los minutos para poder despedirse del Papa.

En este mismo momento ha comenzado la ceremonia del cierre del Féretro. Estaba prevista para las 8 en punto. El camarlengo Kevin Farrell está presidiendo el acto. Se va a leer un texto recordando la vida y la obra del Papa. La tradición marca que se coloque un velo de seda blanca sobre el rostro y se dejará dentro del ataúd una bolsa de tela con 12 monedas. Una por cada año de pontificado a las que se suman también monedas de plata y bronce por cada mes y cada día extra desde el aniversario de su elección. Una vez cumplido los ritos se cerrará el ataúd mientras se canta un salmo. Toda esta ceremonia se produce en privado con la presencia de unas pocas personas por deseo expreso del Papa Francisco.

Eso sí, está previsto que la Santa Señoría publica algunas imágenes en las próximas horas a la espera del funeral que comenzará este sábado a las 10 y que podrás seguir aquí en COPE con Herrera y equipo desplazados allí en el Vaticano desde las 10 menos cuarto. Eso en cuanto a la noticia sin duda de estos últimos tiempos y de esta semana.

Aquí en casa al loro con la agenda porque este es el nivel. Empiezo por el hermanito. Dice que no había un sitio físico para la Oficina de las Artes Escénicas, que era un paraguas de actividades que intentaba servir de plataforma para poder proyectar recursos locales o artistas y promover producciones propias. Quién le habrá escrito esto del paraguas de actividades y de plataforma para poder proyectar? Quién se lo habrá escrito? También ha dicho en cuanto a su amigo el de Moncloa, el que le llamaba hermanito, que él no tiene capacidad para crear puestos de trabajo. O sea que si él no fue quien enchufó al que le llama hermanito, a lo mejor le enchufaron directamente desde Moncloa. Lo estás arreglando.

Otro protagonista del día, Marlaska, sigue siendo ministro del Interior. 24 horas después de su última humillación, sigue sin dimitir. Y yo tengo mis dudas porque Tragaderas ha demostrado ya unas cuantas veces. Yo estoy convencido de que no dimite. Lo penúltimo, porque igual en este rato o durante este viernes, si nos hemos enterado, ha habido alguna movida más. Ya sabes, lo de las balas con Israel, lo publica en el BOE, pero para que Yolanda no se enfade demasiado y pueda sacar un poquito de cabeza, porque las encuestas la están hundiendo, Pedro humilla a su mismísimo ministro del interior. Da igual.

Tercero, el fiscal general del Estado. Otro que tal baila. Más de uno, desde esa noticia que conocimos ayer, que el juez ya tiene los WhatsApp que le haya pasado la propia compañía, más de uno estará pensando, joder, macho, a ver si aquello que yo le dije, ¿con qué teléfono sería? Más de uno en Moncloa, en los medios, en la fiscalía y más de una también. Y si no, al tiempo.

Y nos quedan los flecos del parador de Teruel. Joseba haciéndole los partes a Jessica. Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de la pública de Adif, pues a puntito de la imputación. Y Óscar Puente. Yo aún sigo flipando con esto que dijo ayer el mismísimo ministro de transportes. En Madrid, un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes, pues, en fin, no es precisamente algo por lo que haya o la gente se pegue. ¿Te imaginas que esta cosa, esta ocurrencia, la hubiera soltado Isabel Díaz Ayuso? ¿Te lo imaginas? Me pregunto, de verdad, sinceramente, si después de escucharse, le parece inteligente lo dicho, ¿y si se le ocurrió a él solito o fue a uno de los miles de pelotas que rodean la estrategia de comunicación? Tú imagínate que lo dice otro. En fin.

Y mi posdata, la guinda al disparate nacional. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma la rebaja de un año a dos miembros de la manada de Pamplona por aquella violación en los Sanfermines, gracias a la ley del solo sí es sí. La sala de los civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra subraya que se trata de la misma causa y los mismos hechos sobre los que se pronunció el Tribunal Supremo cuando confirmó la reducción de un año de 15 a 14 al único de los cinco condenados que lo había solicitado. Bueno, pues otros dos también toma premio. Gracias, pues. Irene Montero. Gracias, Pedro. Y gracias a todo el gobierno. Dos miembros de la manada premiados con un año de rebaja de condena gracias a la ley del solo sí es sí.