Expósito: “¿Te imaginas que el dinero de los ERE no se hubiera utilizado de verdad para crear empleo?”

El director de 'La Linterna', en su monólogo de este lunes, ha analizado la apuesta de Pedro Sánchez por un referéndum en Cataluña para profundizar en el autogobierno, no en el procés o en la independencia. Expósito se cuestiona: “¿Tú te aclaras?... Yo tampoco”.

En clave económica, el número de turistas que han venido a España descienden casi un 5%. Expósito: “Cuidadín, cuidadín, porque aparecen síntomas, sensaciones y dudas... sobre lo evidente”.

Ángel Expósito no ha querido pasar por alto la noticia de la dimisión de la directora general de trabajo, Concepción Pascual Lizana, “por el asunto del sindicato de prostitutas y espanto”. También ha recordado la trágica noticia del accidente de autobús de Avilés, en el que al menos han perdido la vida cinco personas; y la muerte de tres turistas malagueñas en otro accidente en Tanzania mientras hacían un safari.

Ha destacado también el reinicio del juicio por el caso de los ERE, “para mí, y no sé para cuántos más, la verdad, el caso más apestoso, cuantioso, voluminoso y alucinante de corrupción, mamoneo y mangoneo de España. Todos en fila, con caras de circunstancia... Pío, pío que yo no he sido. Pero sí, ni un duro devuelto... Los ERE de la Junta de Andalucía y todo lo que rodea a este latrocinio que podría abarcar más de 800 millones de euros... más de 130.000 millones de pesetas... Sencillamente inimaginable”.

ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE ÁNGEL EXPÓSITO DE ESTE LUNES

“¿Te imaginas que el dinero no se hubiera utilizado de verdad para crear empleo o para los parados?”, pregunta Expósito y cuestiona que “el problema de fondo es que se trata de un reparto de arriba a abajo, perfectamente organizado, pensado y planificado a largo plazo. Los protagonistas se llevaron la pasta. Se compraron los votos. Y se hizo planificadamente, de manera institucional. Como si nada, de arriba a abajo...”

Expósito se pregunta: “¿Alguien ha devuelto un duro? ¿Algún beneficiario de un ERE falso ha devuelvo la pasta? El que tenía dinero para asar una vaca... ¿Sigue forrado? ¿Alguien ha recopilado los tickets de las mariscadas, los viajes, las fiestas y hasta las juergas con prostitutas? ¿Alguien ha visto una factura? Yo tampoco”.