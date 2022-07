Expósito: "Yolanda Díaz presentó su candidatura sin acordarse de que es la actual vicepresidenta de Sánchez"

Audio

Me pregunto en qué planeta viven o de qué lejana galaxia proceden. Cuando no es la una diciendo cursiladas que ni para un niño de primaria es la otra leyendo un argumentario para adolescentes o el jefe de las dos sacándose de la manga un debate sobre el estado de la nación absolutamente para nada más que la autopromoción populista de Su Sanchidad.

Otro parche para alimentar titulares Cercanías gratis. Un guiño al populismo chavista el impuesto a la banca y a las energéticas. Eso sí, yo y mis ministras y su chupipandi en el Falcon, en el Falcon. Que no se diga.

Hablando de ministras he vuelto a tener pesadillas. Allí obnubilados y obnubiladas sus compis. Yolanda Díaz, la auto proclamada candidata a presidenta del Gobierno, presentó su candidatura el otro día sin acordarse de que es la actual vicepresidenta de Pedro Sánchez. Sinceramente no puedo ser más cursi. O si. No se me va de la cabeza.

¿Las medidas que hay ha vendido Su Sanchidad SÍ son felices? Y si no, la portavoz del Gobierno y ministra de Administraciones Públicas. Si, amigos, Isabel Rodríguez es ministra de Administraciones Públicas (o eso creo). Para alma y empatía Pedro Sánchez.

De verdad que a la legión de asesores se les está yendo la mano. Y la pluma. Se están pasando de horteras, cursis, floridos y poetas.

En estas que Pedro vuelve a coger su atril y se lanzó como solo él y Tezanos saben. "Qué guapo soy, qué tipo tengo", "Me duele la cara de ser tan guapo" como Pedro Navajas el diente de oro vuelve a brillar" desde la galaxia del Falcon. Y mientras tu temblando por los tipos de interés, con el kilovatio hora a más de 300 euros, con el déficit y la deuda en máximos históricos recién pagada la renta, el mundo en guerra, previsión de quedarnos sin gas y aquí el equipazo leyendo párrafos de no sé qué libro para jovenzuelos de instituto o niños de primaria.

Insisto: ¿En qué planeta viven? ¿No hay nadie que les diga lo ridículo que resulta todo? ¿El inmenso cabreo que generan entre la gente? Cuando no el otro, Fernando Grande-Marlaska ministro del Interior (no se me va la imagen de la cabeza) llevando la pancarta de la manifestación del orgullo el mismo día que toda la gente de bien en España soporta el nudo en la garganta y el estómago, 25 años después, por Miguel Angel Blanco.

Y el ministro del Interior en la fiesta del orgullo. Y los asesinos de ETA como cromos de intercambio, España honrando a las víctimas y él de parranda en el desfile. ¿Se han vuelto locos? ¿Y locas? ¿Y loques?

El presidente dice que Euskadi y España son dos países libres; nos bajamos las chilabas ante Marruecos; rompemos con el vecino Argelia que nos vende el gas; el mismo presidente aplaude y felicita a Mohamed por la masacre en la valla de Melilla; asalta Indra, la Justicia y el INE y todavía nos tortura con un debate del Estado de la Nación para hacerse don importancias y ocupar telediarios como si le interesara a alguien.

Mr President el Estado de la Nación es UNA PENA. Para que olvidemos la ignominia y la vergüenza en torno al 25 aniversario del asesinato de Miguel Angel Blanco los genios de la Moncloa se han sacado de la manga un debate del estado de la nación que ya me contarás.

Pero es que a más a más este jueves este mismo presidente aprobará con Bildu, Batasuna o como se llamen los herederos de ETA aprobará el bodrio ese de la ley de Memoria Democrática. Y le resbala todo. Y el viernes Cataluña. Reunión BI LA TE RAL entre Sánchez y Pere Aragonés en Moncloa. Y nos costará más dinero al resto de España y más cesiones y más humillaciones sin límite.

Y luego dice Su Persona que la cosa va de cenáculos en Madrid con señores que fuman puros. ¡Ah! y mi posdata hablando de cenáculos y de señores de Madrid muy interesante el carajal que tienen montado Pablo Iglesias y Podemos contra el colega García Ferreras y La Sexta por no sé qué audios de Villarejo.

El follón súper Yol, Ione Belarra, Garzón, Echenique y Monedero en el mitin de súper Yol y de fondo los periodistas amigos o ex amigos. ¡Cómo tienen que ver el patio electoral para que a año y pico de las elecciones generales ya se están arrancando la piel a tiras!

Lo de Villarejo es indescriptible por repugnante; lo de los periodistas amigos de Villarejo ellos sabrán. Pero lo de Pablo Iglesias (ex macho alfa) dando lecciones de periodismo en la SER y de la mano de Roures me supera. Te lo juro Pablo Iglesias despotricando contra la Sexta. Muy mal, Pablo, muy mal. Así no. Pablo es de bien nacidos ser agradecidos. Cómo tiene que estar el patio.

¡Con lo que ellos hicieron por ti ! y ahora os sacáis los ojos.