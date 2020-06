Expósito: “El vicepresidente es tan cínico que va de feminista cuando coloca a su pareja a su cargo”

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, explica por qué considera de el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias son unos cínicos.

Se confirma que esta España nuestra es fiel heredera de aquellos cínicos griegos de la Grecia antigua que, según se encargaron de vender, vivían como perros. Y resultó que no era para tanto. Pasaron los siglos y el concepto de cínico fue cambiando hasta significar el mentiroso o el falsario.

Expósito explica por qué Iglesias es un cínico

EFEM0396

Y así llegamos hasta los campeones del mundo del cinismo en la actualidad. Solo así, siendo así de cínicos, se puede entender que apechuguen, como si tal cosa, con sus cloacas, sus plagios, sus fake news y su feminismo progresista y reformista mientras colocas a todas tus parejas.

El tío más cínico del mundo es aquel que presume de vivir en un barrio obrero y, en 24 horas, convoca un presunto referéndum para irse a un chaletazo de lujo en la sierra.

Ese mismo personaje más cínico del mundo es el que denuncia una mafia policial en su contra y, a las primeras de cambio, se descubre que un fiscal le pasa información, que él poseía el arma del delito, léase la tarjeta del teléfono móvil de su exasesora.

Aquí el figura, es tan cínico que pone a caldo a las empresas del Ibexy resulta que recibe un crédito hipotecario por la cara. Se le llena la boca contra los ricos y resulta que cabalga contradicciones como cobrar un dineral de Irán, vía su televisión; o de Venezuela, vía la revolución chavista.

El vicepresidente del Gobierno es tan cínico que va de feminista cuando le gusta azotarlas hasta que sangren; cuando coloca a su pareja bajo su cargo, a su ex pareja como diputada y cuando esconde, manipula y miente sobre las fotos "comprometidas", ya me entiendes, de su ex asesora Dina, durante aquellos años locos en Estrasburgo y Bruselas.

Pablo es tan cínico que se autoproclama gestor, controller y defensor de la tercera edad.

La duda. La gran duda es quién es más cínico. Si nuestro protagonista anterior o el siguiente.

Las razones de por qué Sánchez es un cínico

Javier Etxezarreta

Porque este genio no se sonroja al decir que no dormiría con Pablo Iglesias sentado en el Consejo de ministros y a la semana le nombró vicepresidente.

Pedro presume de su gestión contra el coronavirus cuando hemos batido récord mundial de muertos, récord de sanitarios contagiados, récord de parados y récord de caída del PIB. Hay que ser cínico para presumir de eso, como lo fue para pasar olímpicamente de su tesis fake.

Este género de cínicos no tienen fondo. Ni fin.

El problema es que no están solos. A esta especie evolucionada de aquellos cínicos griegos de antes de Cristo les acompañan otros que tal bailan.

Cuando no les apetece un jeta beca black que no ha dado un palo al agua y se cree Olof Palme, le acompaña otro que defrauda y engaña con su asistente personal y aún da lecciones de ética.

Estos cínicos tienen precedentes como ZP, que defienden el régimen chavista a bordo de vuelos privados de PEDEVESA o una vicepresidenta a la que ingresan en uno de los hospitales más exclusivos de Madrid para tratarse del coronavirus en pleno colapso de la sanidad pública.

Son tan increíblemente cínicos y profesionales que aguantarán al juez, a la tesis doctoral, al coronel de la Guardia Civil, a una fiscal general imposible. Tan cínicos que hundirán las instituciones, incluida la más alta institución del Estado, con tal de mantenerse en el poder.

¿Y sabes qué? Que da igual. Todo da exactamente igual. Porque son tan sumamente cínicos que se soportan a sí mismos sabiendo lo mentirosos que son, que se soportan, aunque no se tragan entre sí. Se tragan... aunque se desprecian.