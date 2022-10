Expósito, tras la rebaja de peonadas para cobrar el PER: “Aún dirán que no están comprando votos”

Audio

Hoy es el típico día plasta. Un día de esos en los que en las redacciones decimos que no ha pasado nada. Que más de lo mismo, solo que peor.



La guerra sigue en la barbarie terrorista de Putin. La campaña electoral continúa en su demagogia, las previsiones económicas se mantienen entre el pesimismo y la incertidumbre (no sé qué es peor), el poder judicial hecho trizas, la ley trans profundizando en el abismo y el mundo. ¡Madre mía cómo está el mundo!



Así que como es el típico día plasta me voy por la tangente y he seleccionado un puñadito de noticias de esas de las que apenas se habla pero que, cuando menos, me llaman la atención.



1.- Sobre los fondos europeos. Un par de días después del aviso de Bruselas María Jesús Montero (o sea, Sánchez) han decidido dar un giro a la supervisión de control del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. El Consejo de Ministros ha nombrado a Jorge Fabra como nuevo director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. O sea, nuevo jefe del reparto de los fondos.



Fabra sustituye en el puesto a Rocío Frutos, nombrada en 2021 cuando se puso en marcha toda la maquinaria del Gobierno para acelerar la llegada de los fondos europeos que permitieran la recuperación económica tras la Covid-19.



Fabra, ni que decir tiene, viene de la factoría de Moncloa productions. En el fondo, un desastre de organización y un pulso entre Nadia Calviño y María Jesús Montero.



El resumen: ¿Tú conoces a alguien que haya recibido un euro de esos fondos?



2.- Esta es muy buena. El Gobierno reduce a 10 el número mínimo de jornadas cotizadas necesarias para cobrar al PER, el subsidio por desempleo o a la renta agraria que beneficia a trabajadores eventuales del campo en Andalucía y Extremadura.



Esta rebaja de 20 peonadas a 10 se recoge en el Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas. O sea, que en el plan de reducir el precio de la energía, el Gobierno rebaja de 20 a 10 las peonadas para cobrar el PER.



Ahora tú, autónomo y tú, clase media trabajadora, pide que te rebajen a la mitad las horas de trabajo, a la mitad los impuestos y a la mitad el IVA. Prueba y verás. Y aún dirán que no están comprando votos. La última con el PER.



3.- Leo en el Confidencial Digital: 'Sánchez suspende su gira por España: los barones no quieren recibir abucheos'. Los líderes regionales del PSOE han trasladado a Moncloa que cuando acompañan al presidente por las calles tienen que escuchar pitidos, mientras que si van solos no les abuchean.



Los dirigentes regionales y locales del PSOE han obligado a Moncloa a cancelar la gira de Sánchez por España para “pisar la calle”. Han reclamado al equipo del presidente que se abstenga de viajar a sus territorios porque no quieren recibir pitadas en los actos con la gente. Si yo fuera Fernández Vara, García Page o Lambán habría hecho lo mismo.



4.- Sobre la guerra. Sobre la guerra en Ucrania y Europa: Berlusconi es "el primero de los cinco verdaderos amigos" de Putin, lo que en plena formación del gobierno en Italia y con el ex primer ministro como partícipe en esa negociación... Qué quieres que te diga.



Hemos conocido sus elogios de Berlusconi hacia Putin "una persona pacífica y sensata", dijo aquí el líder. El partido lo desmintió pero más tarde la agencia LaPresse publicó los audios que acreditaban la veracidad de la información.



"Después de mucho -se escucha decir a Berlusconi-, he retomado un poco las relaciones con el presidente Putin, que por mi cumpleaños me ha mandado 20 botellas de vodka y una carta amabilísima. Le he respondido con botellas de Lambrusco y una carta igualmente gentil".

Berlusconi asegura además que el presidente ruso le considera "el primero de sus cinco verdaderos amigos". Berlusconi, aquí Podemos en nuestro Gobierno, más Irán, Venezuela. Todos de ellos, de un modo u otro, pro Putin, ¿qué puede salir mal?



Y 5. Mi posdata: El Parlamento de Cataluña se ha posicionado hoy a favor de un detenido acusado de pertenecer al movimiento salafista y ser un peligro para la seguridad nacional. ?



La mayoría formada por el tripartito independentista (ERC, Junts y la CUP) y los comunes ha conseguido que la Junta de Portavoces haya aprobado una declaración de apoyo al tal Mohamed Said Badaoui, conocido como 'el salafista de Reus', que ayer fue detenido por la Policía y sobre el que pesa una orden de expulsión del país.

Badaoui, de 40 años, es marroquí residente en Reus y está detenido en la comisaría de la Verneda (Barcelona) a la espera de que el juez dictamine si ordena su expulsión de España, en base a un informe de la policía que determina que Badaoui es un peligro para la seguridad nacional. Ayer fue detenido junto a otro líder de la comunidad islámica.



El Parlament apoya al 'salafista de Reus' detenido por amenazar a la seguridad nacional. Y estos son los socios.