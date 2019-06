Expósito: "Y a todo esto, Trump se vuelve a presentar y ganará"

Audio

Estamos tan enfrascados en Vox, Manuel Valls, Ada Colau, en Puigdemont, el tal Torra, en Echenique y Pablo Iglesias, en Adriana Lastra y Rufián, estamos tan embebidos en los ayuntamientos, investidura, comunidades, cabildos y diputaciones, en pactos, traiciones, rupturas y concejalías, que se nos olvida por donde y la que está cayendo en el mundo. Así que nos vamos a dar un paseíto por el planeta. Desde 5 ángulos que nos afectan directamente en mayor o menor medida. Dejo la Unión Europea para otro día porque merece capítulo aparte.

1.- En el Golfo Pérsico se juega el pulso entre Donald Trump y el resto del mundo. Es como ponerse a recargar el mechero encima de una hoguera. Como arreglar un cable de alta tensión sin cortar la luz. Donald Trump está echando un pulso a Irán porque se lo pide Arabia Saudí. Es una cuestión de equilibrios en la región. El petróleo o el gas ya no importa porque Estados Unidos es absolutamente autosuficiente. Obama ya despreció Oriente Medio; Europa sigue siendo incapaz de todo y aquel teatro sigue siendo un "sindiós". A mí me da que el pulso nuclear, o las escaramuzas contra los petroleros son ganas de provocar. El problema está en que en una de estas, a alguno de los actores se les puede ir la mano. Y e entonces, se liará muy gorda.

2.- Donald Trump opta a la reelección dentro de solo año y medio. ¿Alguien duda que Trump volverá a ganar las elecciones. Es un populismo que funciona basado en la economía en clave interna. Trump gestiona el país como si fuera una de sus inversiones inmobiliarias. Y compite en el mercado como competía Jesús Gil, pero a lo bestia. Para Trump, China, Irán o la Unión Europea son sus competidores de los locales contiguos a la Trump Tower en pleno centro de Manhattan. Ni más ni menos. Y a los proveedores les trata igual. Da lo mismo que sean México o Canadá que el que le suministra limpiadoras para sus oficinas o jardineros para sus campos de golf.

Pero insisto, volverá a ganar las elecciones, así que nos queda Trump para, al menos, seis años. No lo oculta. De hecho, ya ha dicho que quiere seguir hasta 2025. Mientras tanto, cabe recordar que los Demócratas tienen 24 pre candidatos a sucederle. Sí, sí, 24 posibles contrincantes de Trump en el Partido Demócrata a año y medio de las elecciones. Ni Pablo Iglesias y las mil franquicias de Podemos.

3.- Noticia que saltó ayer por la tarde. El expresidente egipcio Mohamed Mursi ha muerto mientras comparecía ante el Tribunal de El Cairo, que le estaba juzgando por presunto espionaje. De su fallecimiento repentino ha dado cuenta la televisión estatal egipcia y la fiscalía que ha asegurado que el cuerpo del exmandatario, tras ser examinado en el hospital de la prisión de Tora por los forenses, no presentaba “heridas recientes”, descartando así que hubiera sido torturado recientemente. Lo de "recientemente" es para hacérselo mirar. Egipto me sirve para hablar de nuestra frontera sur, que no es otra línea que la inmensa orilla sur del Mediterráneo. Desde Marruecos y el Estrecho de Gibraltar hasta Egipto y las costas de Siria. La muerte de Mursi (no lo olvidemos, líder de los hermanos musulmanes, que ganaron las elecciones en Egipto, ¡ojo!) me sirve para unir la bomba demográfica, la presión migratoria sur - norte, sus respectivas crisis económicas y el islam yihadista. Y hago un paréntesis. Podemos seguir haciendo el imbécil con el ‘procès’ y nuestra política territorial, pero el verdadero reto mundial nos lo jugamos en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto.

4.- El ejemplo de Hong Kong. Las revueltas de los jóvenes en Hong Kong son protestas en verdad contra el régimen chino. Solo que no están en Tiananmen, sino en unas calles mega tecnológicas y súper capitalistas. Se confirma que la globalización es verdad y que todos llevamos una cámara de televisión para retransmitir en directo. El gigante chino y su política comercial mundial se enfrentan no solo a Donald Trump que, también, sino a sus propios jóvenes que ya saben lo que hay fuera de la gran muralla.

Y termino. 5. Hablando de nuestra frontera sur. Ayer te contamos que se cumplió un año de la pomposa y publicitaria llegada del Aquarius con más de 600 migrantes a Valencia. ¿Te acuerdas? el Gobierno de Sánchez lo vendió como si fuera el arca de Noé. Bueno pues ayer solo en las últimas 24 horas, salvamento marítimo rescató 230 inmigrantes de origen magrebí en el estrecho, y a 110 de origen subsahariano cerca de la isla de Alborán. Todas estas personas viajaban en cuatro pateras y 10 de ellos eran niños. 340 personas en una sola jornada.

Los inmigrantes llegaron en buenas condiciones físicas a excepción de 2. Uno de ellos tenía una fractura en la pierna y una de las mujeres que viajaba en la patera estaba embarazada. Nada más llegar al puerto de Motril, los inmigrantes fueron atendidos por Cruz Roja y ya han sido puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida que tienen en el puerto. Y ahora sigamos con los pactos de las alcaldías y con la reunión de Sánchez con Iglesias y con Puigdemont. gastándose tu dinero y el mio de vacaciones.