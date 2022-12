Expósito, sobre el vídeo de Igualdad que vincula policía y crimen machista: "¿No va a decir nada Marlaska?"

Audio

Hay que reconocer que muchas veces resulta muy difícil no caer en la provocación. Sobre todo si el ataque proviene de profesionales.



Es como esos equipos de fútbol que embarran el campo, insultan, te desafían a base de faltas y, si respondes, te pillan y te sacan la tarjeta a ti. Son profesionales de la provocación.



Varias consideraciones...



1.- Si llamas filoetarras a Bildu, el partido con el etarra Arnaldo Otegui como líder, te echan del Congreso. Pero si llamas instigadores de la violación a todo un partido (y a sus votantes), pelillos a la mar.



2.- El papelón de Meritxel Batet, presidenta del Congreso es, sencillamente, patético. Les tiene miedo.



3.- Me pregunto si Irene Montero puede dormir tranquila con un tipo que le dice a sus amigotes "la azotaría hasta que sangrara" en referencia a Mariló Montero.



4.- ¿Se acuerda Irene Montero de cuando aparecía en la tele iraní de su novio con el velo islámico por orden de la superioridad religiosa que paga (y paga) esa basura?



5.- ¿Cómo puede ser que, siendo tan joven, la ministra de Igualdad y las demás súbditas del Macho alfa destilen tanto odio?



6.- El resto del Consejo de ministros, no sé, Nadia Calviño, Margarita Robles, Teresa Rivera, Luis Planas o Albares, ¿están de acuerdo con esa afirmación de que el PP instiga a la violación?





7.- Ya. Ya lo sé. Garzón, Ione Belarra y Yolanda Díaz SÍ están de acuerdo. Y Bolaños. El problema es que Pedro Sánchez piensa igual que Irene Montero. El problema es que el discurso, los insultos y la basura la esparce Pablo Iglesias y Otegui y Rufián. Y Pedro Sánchez pasará a la historia como su palmero.



8.- Políticos de la oposición, jueces, periodistas, policías y guardias civiles. Insisto, qué difícil es no caer en la provocación. No caigamos en su bazofia porque Pablo y su corte son profesionales del juego sucio, de la basura.



9.- Lo peor de la acusación y el escupitajo de la ministra es que cuando se refiere al PP, con esa cara de odio que le enseñó su líder, no se refiere a los diputados. Que también. Se dirige a la votancia.



Y 10.- Mi posdata. Esto que voy a leer está entresacado de la última campaña de Igualdad: "Sacó del bolsillo su arma de policía recién retirado. Apuntando sin miedo en el pecho, abriendo fuego sonaron disparos, ella cayendo hacia el suelo viendo su vida y su sueño truncado”. Estas palabras forman parte de la banda sonora de un nuevo vídeo financiado por el Ministerio de Irene Montero.



¿No tiene nada que decir Marlaska? ¿También van a tragar con esto?



Como me escribe un buen amigo y gran policía, especialista contra la trata:

¡ Qué asco !