Expósito, sobre Iglesias en el acto del PCE: "¿Alguien se imagina una fiesta nazi con un exvicepresidente?"

Lo primero es lo último que sigue pasando en la isla de La Palma. Seguiremos atentos no sólo al suceso y al fenómeno científico del volcán, sino a esos ciudadanos de La Palma y a su futuro.

De vuelta a casa, la Unión Europea. Las elecciones de ayer en Alemania, la jubilación de Angela Merkel, son tan importantes o más para nosotros como las propias elecciones generales en España. En función del acuerdo de Gobierno al que lleguen socialistas o populares (para entendernos SPD y CDU) viviremos los próximos años con cierta estabilidad en Europa o, en caso contrario, nos iremos por el sumidero de la globalización, enredados en nuestras cositas pueblerinas, en nuestros nacionalismos y mirándonos el ombligo.

Dicho de otro modo: o Alemania sigue tirando del carro o nos vamos a ese sitio que gritaba Fernando Fernán Gómez. ¿Te acuerdas?.

La primera vez que viajé a Alemania me sorprendió que un ministro nos sirviera, él mismo, el agua durante un encuentro con periodistas. En otros viajes me fascinó la profundidad y normalidad de las Conferencias de Seguridad de Múnich. Como que el por entonces presidente de Mercedes hubiera estudiado Formación Profesional. Y me pareció increíble el funcionamiento y la organización de la "Troinhäd", un organismo inmenso e histórico para gestionar la reunificación de las dos Alemanias.

Francia tiene la segunda vuelta, "el ballotagge", como salvavidas para su estabilidad. Italia tiene una increíble capacidad para encontrar a Mario Monti, a Enrico Letta o a Super Mario Dragui. Y Alemania tiene el peso, la tradición y la historia para grandes, estables e incuestionables coaliciones.

Ojalá sea así, por lo que nos conviene, aunque con otros nombres, y sean capaces de formar otra Coalition "gruesa" o multicolor, que gobierne Alemania y tire de lo que queda de Europa. Y hablando de Europa, casi como mi posdata, este fin de semana hemos vivido un par de momentos que deberían hacernos reflexionar: Pablo Iglesias en la fiesta del PCE, tras las protestas de unos cuantos. Y Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y, de facto, lideresa del Partido Comunista.

¿Alguien se imagina una fiesta nazi con un exvicepresidente del Gobierno y una vicepresidenta?

Recuerdo como una señora polaca, en Krakovia, saliendo del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau me explicó por qué el aplastamiento Comunista de Rusia fue peor aún que el Holocausto. Y nosotros aquí, con estos en el Consejo de Ministros.