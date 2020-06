Expósito desvela quiénes son los 'señores X' de los ERE: "Ninguno pisará la cárcel"

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, explica quiénes se beneficiron de los ERE en Andalucía y analiza la última denuncia que ha hecho la Fiscalía sobre el caso.

Enseguida te cuento los rifirrafes de hoy en el Congreso, el nuevo episodio de ingeniería con la ley de Educación y los últimos datos oficiales, y falsos, sobre los muertos por coronavirus en España. Pero antes, titular: La Fiscalía denuncia que se entregaron fajos de billetes a cargos «sin identificar»: los «señores X» del caso ERE.

Expósito analiza el escrito fiscal de los ERE en Andalucía

Jose Manuel Vidal

Juan Lanzas, empresas mediadoras y sindicatos, entre los beneficiados con sobrecomisiones financiadas con dinero de la Junta de Andalucía. Firma Antonio R. Vega en ABC de Sevilla. Seguro que no vas a oír hablar de esto. No quiero pensar qué estaría pasando si los protagonistas fueran de la CEOE o del PP; pero no, son cargos y amigotes de la Junta de Andalucía. Son sindicalistas de la UGT y de CC.OO. Bueno pues yo lo voy a contar con detalle:

Los fiscales anticorrupción de Sevilla denuncian que seguramente nunca se conocerán los nombres de todos los señores X que se enriquecieron con fondos de los ERE de la Junta.Insisto. Imagínate si toda esta millonada hubiera sido robada en Madrid, Galicia o Castilla y León; no, fue en Andalucía.

Lo que hacen los fiscales es describir el modus operandi de cómo acabaron millones y millones de euros en los bolsillos de algunos conseguidores como el famoso Juan Lanzas ¿te acuerdas?... el del dinero pa'asar una vaca.

En el escrito fiscal de 169 folios al que ha tenido acceso ABC, los fiscales piden al juez que continúe en la fase previa al juicio oral contra 35 investigados. ¡Ojo!... Han pasado casi 10 años.

Describe Antonio Vega que los fajos de billetes se perdían en la barra de un bar. Un tal Juan Francisco Algarín, testaferro, acompañaba al banco a un hombre de paja, Eduardo Leal, para retirar dinero de las sociedades del ugetista Juan Lanzas. Luego lo repartían a quien correspondiera.

De esto no oirás hablar a María Jesús Montero, ni al secretario general de UGT, ni a Susana Díaz ni a Pedro ni a Pablo. Pero yo sigo. El tal Algarín llegó a repartir sobres a funcionarios de la Consejería o la Delegación de empleo en bares de la zona con todo el descaro.

Expósito, sobre los ERE en Andalucía

Raúl Caro

De esta trama consta que se beneficiaron las mediadoras Vitalia y Uniter con un exceso de comisiones de 66 millones de euros que repartieron entre Lanzas, tres federaciones de UGT y CC.OO. y el bufete de abogados Villasís.

Dicen los fiscales que Lanzas y Guerrero ¿te acuerdas, el de la coca y el chófer?, "idearon y ejecutaron un procedimiento para incrementar sin causa alguna la comisión a cobrar de la prima pagada con fondos públicos". Posteriormente... se lo repartían.

Y ¡ojo! a las cantidades que se conocen: en el ERE de minas de Riotinto, 11,7 millones a Uniter y Vitalia de los que 10 y medio eran sobrecoste; en el ERE de Delphi; 4,19 millones de euros de más.

Desde ahí arriba los fiscales constatan el reparto de sobre individuales a funcionarios con capacidad de decisión, sobre de unos cuantos miles de euros, repartidos así... uno a uno. Así de cutre. Así de millonarios.

Capítulo aparte de esta doble merece el tal Lanzas. Uno de los mayores sinvergüenzas de la historia de España. Incluso llegó a colarse a sí mismo como intruso de un ERE, junto a su mujer Patrocinio Sierra y a dos cuñados. Lanzas cobró el PER como jornalero a la vez que, entre 2011 y 2012 coincidiendo con la recogida de la aceituna, se forró con la gestión de los fondos de la Junta para los ERE.

Este caradura creó seis sociedades que "incluyeron como mínimo en el circuito financiero casi 10 millones de euros" canalizados a través de la empresa de su cuñado y de los dos testaferros. Aquí el figura, para más inri, fue secretario de organización de la federación de alimentación de UGT. Cuando una empresa estaba en crisis aparecía Juan Lanzas y "les ofrecía la tramitación de prejubilaciones a través de los profesionales que él designaba y con contactos con la Junta.

Juan Lanzas y el tal Guerrero, con sus esposas, viajaron a Shanghái, al Nilo y hasta compró un apartamento en Torremolinos para sus padres.

Concluye Antonio R. Vega su doble página con aquello que declaró su madre ante la Guardia Civil: "Mi hijo tiene dinero pa'asar una vaca y una cámara llena de jamones pata negra".

Y termino con un recuadro: UGT y CC.OO. percibieron 7,64 millones por asesoramiento en los Ere. Entre los investigados, Salvador Mera, ex secretario regional de industria de UGT, Manuel Roberto Carmona, ex líder de minerometalurgia de Comisiones.

Lo dicho. Con la que está cayendo no oirás nada de esto. El problema es que sin coronavirus tampoco lo estarías oyendo apenas.

En concluyendo: ni sabremos la X de esa millonada, ni se devolverá un solo euro y te apuesto a que ninguno de estos ladrones pisará la cárcel. Eso sí, aunque nadie del Gobierno o de los sindicatos se atrevan a decirlo, todos muy progresistas, reformistas y feministas; incluso en los prostíbulos.