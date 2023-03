Expósito señala cuándo romperá el Gobierno de coalición: "Será por puro interés y por lo bajini"

Audio

Hoy es el día después del ridículo protagonizado por el Gobierno en torno al día de la Mujer, el 8 de marzo. Si hay un audio que refleja el nivel del día a día de nuestra política y de nuestro Gobierno es este. Escucha con atención a quien sigue siendo ministra de Igualdad, Irene Montero.



Te lo juro. Lo ha dicho. "Acuerpándonos". Y es ministra. Y tú y yo le pagamos el sueldo, los escoltas, el Gabinete y el casoplón.



Dicho esto, breve repaso al panorama político en este día después. tras el esperpento, y de los personajes personajas y personajos de este teatro del absurdo.



1.- ¿Cuando romperán? Es la pregunta del millón. Sencillamente, cuando les convenga. Pero ¡Ojo!Romperán por puro interés. Por lo bajini. Romperán poco antes de las elecciones, con la puntita nada más. Como para que no se note, porque saben los dos machos alfa, saben que si suman, se necesitarán más aún que antes.



Ni el Sí es Sí, ni la ley Trans, ni la guerra y Putin pueden romper el interés de ambos egos por seguir pisando moqueta.



2.- Pablo Iglesias clave en toda esta película. Él y sus súbditas, Roures y demás palmeros de ex macho alfa. Como les dé la suma este vuelve a Moncloa de vicepresidente de lo que sea.



Lo que sea con tal de seguir con la calle cortada por la Guardia Civil, con la escolta siendo un mindundi y con la SER y los demás rendiditos a su verborrea.



3.- Yolanda Díaz. ¿Ande andará la Motomami? Evidentemente, súper Yol divina de la muerte quiere ser de mayor la sucesora se Pedro Sánchez pero, ¿la dejará Pablo Iglesias?



No me puedo imaginar el ambientazo en Moncloa los días de Consejo de Ministros. Sánchez y su guardia pretoriana de ministras desconocidas haciéndose las coleguis, las de Podemos con sus cosas. Que si el suje, la regla o el satisfayer. Yolanda Díaz y Garzón silbando melodías y allí al fondo Margarita Robles, Escrivá o Luis Planas metiéndose debajo de la mesa. ¡Ah! y en la esquina un tipo que dicen que es ministro de Universidades y que nadie sabe quién es.



4.- Feijóo. ¿Cuántas veces has oído o has pensado últimamente eso de "Feijóo está de perfil, o es un blando, o incluso que donde está?



Opinión personal. Más allá de la bilis creo que Núñez Feijóo juega a no meter la pata. Su intención es ganar a lo Ayuso y no a lo Mañueco. Y para eso no debe equivocarse.



5.- Vox. Yo sigo sin entender el porqué de la moción de censura con Tamames. Oye, igual les sale bien para su estrategia y esos días salen en las portadas pero yo sigo sin comprenderlo.



6.- El resto de socios. Ponte en su lugar, si fueras Urkullu, Junqueras, Puigdemont, Otegui... Si fueras Iñigo Errejón o Echenique, ¿a quién preferirías en Moncloa? ¿A Feijóo o a Sánchez?



Pues ya está. Todo es cuestión de la suma final. Por bloques.



7.- Ciudadanos. El fenómeno Ciudadanos se estudiará en los libros de Historia, del todo a la nada en un santiamén. Ni a propósito.



8.- Los barones entre la espada y la pared. La mayoría no le soporta pero le tienen miedo, otras son como Sánchez, y todos son conscientes de que pueden irse a casa.



Otra cosa son los mítines, el teatro y la sobreactuación.



9.- ¿Se presentará Pedro Sánchez a las elecciones? Pues dependerá del resultado de las municipales. Si el batacazo es monumental saldrá pitando. Si salva los muebles... tirará del manual de resistencia.



¡Menudo es él! Y su ego, como para presentarse a algo sabiendo que va a perder. ¡Amos anda!



¡Ah! y 10.- Mi posdata:



Termino con un clásico, una clásica en esto de la antología del disparate. Es Ángela Rodríguez, alias PAM, en su manifestación. La tal PAM, la que se ríe y hace bromitas con los violadores en libertad por su puñetera ley del Sí es Sí, colgó un vídeo en sus redes con gritos de fondo sobre la madre de Abascal.



Algo parecido le gritaron a Isabel Díaz Ayuso en la Complutense cuando nos nombraron alumnos ilustres, y esta mujer sigue siendo casi ministra.



Y Pedro Sánchez no las cesa. Porque no puede, porque no quiere o, ¿quién sabe? A lo peor no las echa porque está de acuerdo.