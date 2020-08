Expósito: "Así seguimos, pasito a pasito, competencia a competencia y estupidez a estupidez, destruyéndonos"

Las ochoa, las siete en Canarias.

A vueltas con los presidentes y presidentas autonómicos y autonómicas. A vueltas con las Comunidades autónomas, las competencias, las transferencias, el coronavirus, los 17 reinos de taifas (más Ceuta y Melilla, que no se nos olviden las dos ciudades más españolas de España)... Digo que a vueltas con el despiporre territorial, no quiero dejar pasar unas cuantas... no sé si anécdotas, pero desde luego, situaciones absurdas, ridículas, patéticas hasta el bochorno que reflejan hasta dónde se nos sigue yendo la pinza.

Por culpa del coronavirus... parece que no nos fijamos en cómo pasito a pasito... sandez a sandez... los de siempre siguen a lo suyo. La semana empezó con Torra y Puigdemont ante la tumba de Antonio Machado en Colliure (Francia). Y con una cosa que dijo Torra que pasó casi desapercibida... algo así como... "en casa con el presidente Puigdemont"... Eso de "en casa"... pisando suelo francés en el departamento de los Pirineos Orientales, lo que ellos llaman la Cataluña Nord... me gustó. Porque dentro de lo lunáticos que son... lo que nos puede salvar es que ahora reclamen ese sur de Francia para su proces. ¿A que no hay?

Segundo absurdo... la Diada de este 2020. La Asamblea Nacional Catalana se quiere movilizar de forma virtual y presencial para demostrar que el “independentismo es capaz de afrontar grandes retos”. Para ello ha preparado una concentración digital y otras concentraciones presenciales ante sedes de la Administración del Estado. En total, 90 puntos de concentración repartidos en 65 municipios. Y ¡ojo! esto lo organizan, entre otros, los socios de Sánchez de Esquerra Repúblicana. Bajo el lema: “El deber de construir un futuro mejor. Derecho a ser independientes, la ANC propone a los manifestantes que se concentren en diferentes puntos de la administración estatal española para recordar “donde está el poder que se quiere reemplazar”, para “exigirlo en beneficio de los catalanes”.

Ni el atentado de las Ramblas de hace tres años frenó este disparate... ni el coronavirus, tampoco. También en Barcelona. Ayer mismo... el ayuntamiento de la Ciudad Condal retiró la medalla al Rey Juan Carlos y aprobó una declaración de reprobación al Gobierno de España. O sea... el turismo y la hostelería quebrados, el Raval hecho un erial de drogas, violencia y prostitución, el covid, los okupas... y los socios de Sánchez con Ernest Maragall a la cabeza --qué paradoja, un Maragall contra el Rey Juan Carlos-- encabezando la patochada esta. ¿Son conscientes estos supremacistas... saben lo que toda España con Juan Carlos a la cabeza, hicimos y pagamos por Barcelona en 1992? Y un par de perlas más de esta España nuestra de las autonomías... ahora en el País Vasco y Navarra.

El ayuntamiento de San Sebastián, ciudad gobernada por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi... si, si, los socialistas, aspira a convertirse en la "ciudad del euskera" y ultima un plan para cuatro años con el que pretende incrementar el uso del euskera arrinconando el español. Entre otras lindezas se pretende subvencionar especialmente a los establecimientos y locales que rotulen sólo en euskera. Eso se llama ser cosmopolita, estar abiertos al mundo y defender el turismo del resto de España.

Y la última... previsión para mañana sábado en Alsasua. Los batasunos y demás amigotes (también socios de los socialistas, por cierto) convocan el Ospa Eguna (día del adiós) para pedir la expulsión de la Guardia civil de Navarra. Y lo hacen con un cartel en el que un coronavirus se viste de Guardia civil con una foto de Franco, una olla a presión, la pistola y una botella de whisky. Y el lema: "Tu eres el virus".

Tanto que hemos hablado de escraches y acosos impresentables este verano... ¿esto no es un escrache? ¿Por qué no dicen nada ni los jueces, la Audiencia nacional, el gobierno de Navarra o el ministerio del Interior? Y así seguimos... con unos socios impresentables. Con un Gobierno silbando melodías y con un sistema político y administrativo, sencillamente, imposible. Así seguimos, pasito a pasito, competencia a competencia y estupidez a estupidez... destruyéndonos... otro poquito.