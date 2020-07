Expósito: "Sánchez recorre Europa pidiendo dinero y el vicepresidente deambula entre ex asesoras y ex parejas"

Audio

No hemos salido de la pandemia y el espectáculo se ha convertido a inenarrable. De las mentiras, el caos, las medias verdades y las chapas del presidente todos los fines de semana del mando único.

Del confinamiento vía decretazos hemos pasado a un despendole autonómico y competencial que no se aclara nadie, a un vicepresidente sumido en sus propias cloacas y a un gobierno rogando y pidiendo dinero a la vez que se pierde en un galimatías jurídico y administrativo incomprensible. ¿No hay nadie en el Gobierno (o en los gobiernos autonómicos) que grite que esto es un disparate? ¿Que el espectáculo es bochornoso?

Cinco claves y una conclusión:

El brote de coronavirus ha dejado al descubierto, otra vez, nuestras vergüenzas. La principal, un president Torra desorbitado, descontado y descontrolado incapaz de gestionar absolutamente nada solo pendiente de un lunático que vive en un casoplón (en otro casoplón) este en Waterloo.

Y enfrente del Torra, el Rufián o los de más allá... el Gobierno de España que le da la razón frente a la justicia y que cede los argumentos y las competencias a las autonomías como si el bicho entendiera de fronteras, lindes, límites y Ríos. Como si el virus respetara esta España de las autonomías. Y por supuesto, con los condenados por sedición en casa habiendo cumplido nueve meses de los trece años de condena.

Sobre el gobierno de coalición ¡Es fantástico! Mientras en presidente del Gobierno recorre Europa buscando y pidiendo dinero, el vicepresidente deambula, como un don Juan defenestrado entre derrota y derrota electoral, y entre ex asesoras, ex parejas o sus propias cloacas.

Sabiendo todo el presidente, el macho alfa, sus súbditas o el resto del consejo de ministros sabiendo todos que nadie se fía de nadie. Y que, en cuanto puedan o den las encuestas portazo.

¿Qué pasa? pues que estas inmundicias quedan en casi nada si las comparamos con la crisis económica. Y es que entre basuras y mentira hemos batido récords de muertos, de sanitarios contagiados, y vamos a batir récords de deuda, de caída del PIB y de número de parados.

Eso sí, si como toda pinta, empezamos a remontar allá para 2022 ó 2023, tu tranquilo que el Gobierno aguantará hasta entonces y todavía se presentarán como los héroes de la recuperación. Ya lo verás.

Y todo ello con estos pelos, esta coleta y estos socios. Unos socios de Sánchez que son lo mejor de cada casa. A saber, un Pablo Iglesias que se hunde en el propio fango de su desprestigio y de su "Caso Plón"; una Esquerra Republicana de Cataluña que solo piensa en cómo retomar el procés independentista y un PNV que va a rentabilizar más que nunca su representación en el Congreso. Y, si hicieran falta, ahí están los restos de Convergencia y hasta Batasuna.

No hay mayor deshonor y vergüenza que pactar con Batasuna hasta la reforma laboral. Pues ahí lo tienes.

La guinda del pastel. El marco de toda esta panorámica:

El problemón en torno, sobre y tras el Rey Emérito. Un asunto que se complica cada día que pasa y que está provocando una auténtica crisis en la Zarzuela. No solo en lo personal (no me quiero poner en el lugar de un hijo Rey que ha de decidir sobre su padre, Rey Emérito). No solo en lo personal, digo, sino mirando al futuro de lo más alto de la institución. Y es que no lo olvidemos. Hoy por hoy, al menos para casi un cuarto del Parlamento el objetivo es la jefatura del Estado.

Haría bien don Juan Carlos es ser él quien diera los siguientes pasos. Ya lo dijo don Juan cuando cedió los derechos a su hijo Juan Carlos: Por España, todo por España.

Porque si no igual ya es demasiado tarde.