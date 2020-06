Expósito: "Ni Sánchez, ni Iglesias se han atrevido a visitar una residencia por estrategia política"

Audio

El director de ‘La Linterna’, Ángel Expósito, defiende el trabajo que han hecho durante la pandemia todos los trabajadores de las residencias de ancianos. Se nos ha llenado la boca, y se nos llena, con el drama de las residencias y los ancianos que han fallecido víctimas de la pandemia, eso sí, apenas habrás visto a un político visitando una y no te digo en plena explosión del coronavirus.

Así que en esta Linterna nos hemos planteado hablar con sus protagonistas. Hemos estado en uno de estos centros. Y ellas nos han contado lo que vivieron. Ellas saben que el tema es más que delicado. El sector sabe que son víctimas de la demagogia más escandalosa de este Gobierno, pero me planteo una duda por encima de las demás: Como sociedad, ¿Nos hemos comportado como se merecen? Tú, yo, individualmente.

Hemos reconocido a los sanitarios de los hospitales, faltaría más, pero... ¿y a las trabajadoras de las residencias de ancianos? Médicos, auxiliares, cocineras, servicios de limpieza, asistentes fisioterapeutas... ¿somos capaces de ponernos un minuto en el pijama, en la bata o en el buzo de esas trabajadoras? Y aún tenemos que oír al vicepresidente del Gobierno decir que el problema son las residencias privadas; cuando no se ha atrevido, no se ha atrevido a visitar una residencia ni él, ni el presidente. Por estrategia política y por cobardía también.

Expósito elogia la labor de las residencias de ancianos

Desde el primer momento supimos que el coronavirus atacaba y ataca a los mayores con una fuerza brutal, con una violencia asesina. Lo que nadie previó es que atacara al resto de la sociedad también y a la vez.

Y este es el primero de nuestros pecados: Cuando supimos el ataque del virus a los mayores, todos pensamos algo así como, ¡Ah bueno!... solo a los ancianos. Como si les fuera en el sueldo o en la pensión.

Otro de los desastres: No tenemos datos. No sabemos oficialmente la verdad del número de muertos. Se nos miente a diario desde el atril de la Moncloa, así que imagínate con los ancianos.

He encontrado unos datos recopilados por ‘Vozpópuli’, sitúan a la Comunidad de Madrid como la región más afectada, con casi 6.000 fallecidos. Le siguen Cataluña, con 4.000 muertos en residencias y Castilla y León, con 2.600 decesos. Teniendo en cuenta los datos recogidos por las diferentes regiones, el total de decesos en España solo en residencias de ancianos se elevaría a casi 20.000 personas. Se calcula que alrededor del 40 por ciento del total, real.

Y vuelvo al tema principal: ¿La culpa es de las propias residencias o las residencias son las primeras víctimas de este desastre? ¿De verdad se puede simplificar esto a residencias privadas o públicas? ¿Cómo podemos ser tan simples?

A este Gobierno se le llena la boca con lo público como si fuera la panacea. Eso sí, si cae enferma la vicepresidenta es la primera en ingresar en la más afamada clínica privada de Madrid. ¿A que no se atreven a hacer un listado de los familiares de esos políticos ingresados en residencias, si están en centros públicos o privados?

El sistema sanitario colapsó por completo. En cientos de hospitales y centros de salud hubo que hacer triajes. El estrés infinito y la presión de los jefes de UCI y de los médicos de las residencias fue inhumano. Y politizar ese sacrificio con las comunidades autónomas o subirse al carro desde la Moncloa me parece lamentable, por ser suave.

Ponte en el lugar: La UCI colapsada, enfermos críticos en los pasillos, residencias reconvertidas en hospitales cuando las residencias NO son hospitales; funerarias llevando ataúdes a morgues en polideportivos, militares desinfectando y contagiándose.

Hablando de triajes: Cuando se decide no operar a un anciano se decide así porque no podría aguantar la operación eso es triaje. Igual que cuando se decide no intubar, se decide no hacerlo porque no soporta la intubación. Eso ocurre todos los días. Y hay que estar ahí para decidirlo. Imagínate sumido en el caos.

Un respeto, para ellos y para los ancianos. Y ante ese respeto y ante esa consideración yo, personalmente yo, creo que no hemos estado a la altura. Menos politiqueo y más pensar en cómo se les puede acompañar porque, como me decía mi amigo Luis esta mañana, aislados no se morirán de coronavirus, pero se morirán de pena y sin memoria.

Rubén Corral y yo hemos estado charlando con las auxiliares, con la directora y con la doctora de una residencia en Boadilla, al oeste de Madrid, y hemos asistido a un reencuentro presencial entre un hijo y su anciana madre.

Cada uno contará la historia como la haya vivido, pero yo, que he vivido durante años el día a día de una residencia, solo pienso en la enorme cantidad de abuelas a las que no visita nadie, nunca, aunque ahora se nos llene la boca con demagogia. Y pienso en Montse, en Miriam, en Sonia, en Javi, y en tantas trabajadoras que se han dejado la piel por esos ancianos.

Respeto, consideración y reconocimiento. ¿Te acuerdas aquello que dijo Carolina Bescansa, cuando era lideresa de Podemos, brazo derecho del líder ¡Oh amado líder!... cuando dijo... "si no votara la Tercera Edad, Podemos habríamos ganado las elecciones". ¿Te acuerdas?

¿Qué había detrás de aquella sandez? Muy fácil, que los mayores son menos importantes que nosotros para el voto y para el coronavirus.