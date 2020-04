Expósito: “Que me pongan a Monedero de censor”

Vídeo

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE’, analiza en su videoblog de este jueves la polémica pregunta del CIS que dice “¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?”

Expósito analiza las preguntas del último CIS

El comunicador empieza así su análisis: “Manda huevos que en pleno siglo XXI, en esta España nuestra, cuarenta y pico años después de que muriera Franco, haya que clamar por la libertad de informar y por la libertad de recibir información. ¡Es impresionante a donde estamos llegando!”.

Considera que la formulación de la cuestión en el CIS incluye “una verborrea patética”. “Me pregunto si dentro de nada vamos a tener que conectar la radio con el boletín de Radio Nacional de España en las horas en punto. Me pregunto si en vez de documentales habrá que ver el NO-DO. Me pregunto si van a cerrar todas las webs y todas las agencias y van a dejar sólo la agencia EFE. Ésa es otra.”

Carlos Lemos

Expósito también ironiza sobre quién va a ser su censor: “Estoy deseando saber si va a ser Monedero, si va a ser Echenique, si va a ser Errejón... Yo ya puestos a elegir, que me pongan a Monedero, por favor. Estoy deseando que intenten censurarme. Y me muerdo la lengua, no debo decir lo que pienso. Es increíble. ¿Se da cuenta Pedro Sánchez con quién ha pactado y lo que están haciendo? Manda narices que haya que defender la libertad nada más y nada menos que en pleno siglo XXI en España, a no ser que, quién sabe, igual nos hemos vuelto bolivarianos y chavistas en un pispás”.