Expósito: "Qué locura; 100 incendios simultáneos, provocados, solo en Asturias, y estamos a marzo"

Audio

Viernes previo a la Semana Santa, viernes de Dolores. A punto, pues, de una Semana Santa sin restricciones, por fin, con las carreteras, los trenes y aviones a tope y, si hay suerte, con ganas de desconectar. Y es que visto cómo está el patio. Lo que más apetece, reconozcámoslo, es desconectar y salir pitando. Dicho esto, cuidadito, paciencia y a descansar.





Un apunte, esta mañana me han entregado en Málaga el Premio ad honorem José Ortega Munilla de la Asociación Nacional de Legionarios de Honor. El primer premio periodístico recayó ex aecquo para el General Martín Bernardi y el general Miguel Ballenilla. He tenido el privilegio de recoger el premio de manos del JEME, general de Ejército Amador Enseñat. Y hemos recordado los valores del Credo de la Legión y, sinceramente, ha sido un Honor.

Así que, gracias.





Lo primero es la locura de los incendios en Asturias. Casi 100 fuegos a la vez en todo el Principado. Por supuesto, provocados. en 35 concejos afectados incluido el monte Naranco en Oviedo. Cerca de 400 personas han sido evacuadas, entre ellos 65 vecinos de Fitoria, literalmente un barrio de Oviedo.

Audio









"Asturias no arde, a Asturias la queman”, ha señalado el presidente Adrián Barbón. Lo dicho, qué locura. 100 incendios simultáneos, provocados, solo en Asturias. Y estamos a finales de marzo.





Lo siguiente, Pedro Sánchez en China. Para los fontaneros, asesores, estrategas y pelotas de la corte del presidente, una faena que el Tribunal Supremo haya jorobado la campaña de imagen de Sánchez con Xi Jinping.



España preside la Unión Europea dentro de poco. La visita es importante. Pero no nos volvamos locos. Cualquier sobreactuación es hasta ridícula. No es por dar ideas pero sólo falta que vendamos al todopoderoso líder chino como progresista y reformista. Y feminista.





En clave internacional. la última de Donald Trump. El ex presidente de Estados Unidos ha sido imputado por el presunto pago de un soborno a la actriz de porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, a cambio de su silencio antes de las elecciones presidenciales.



Otra modelo, Karen McDougal "chica Playboy" llegó a un acuerdo para publicar su historia con 'The National Enquirer' a cambio de 150.000 dólares (pero el diario -cuyo propietario es amigo de Trump- compró su testimonio para ocultarlo).



¡Qué espectáculo! Tan inenarrable como evidente.





Y hablando del Supremo. Ahí sigue Fernando Grande Marlaska como ministro del Interior. Un Marlaska ahicharrado, sentenciado, ridiculizado, y no passsa nada.



Por cierto, hoy Marlaska, acompañado de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha presidido la jura de bandera de la 128 promoción de guardias en la Academia de Baeza (Jaén). Y me pregunto, tras el Tito Berni, la dimisión de la directora, la sentencia sobre Pérez de los Cobos, ¿te imaginas qué estarán pensando esos alumnos?



Marlaska intenta ahora sacar la pata y dice que no "imputó nada" a Pérez de los Cobos sobre los fondos reservados y que ve "dudas de derecho" en la sentencia. Y todavía se atreve a dar lecciones al Supremo, él, siendo todavía por increíble que parezca, ministro del Interior.







¡Ah! Y mi posdata:

Imagino que Marlaska estará muy ocupado con intentar salvar su cargo. Pues escucha, la Fundación Villacisneros denuncia que las asociaciones Sare y Etxerat han convocado para este domingo 2 de abril otra fiesta homenaje por la bestia asesina Henry Parot. Será en Mondragón.



El lema, para escapar de una hipotética suspensión, es "33 años no más castigos de por vida". No citan expresamente a Parot pero ¡Oh casualidad! Este animal lleva 33 años en la cárcel por 39 asesinatos, condenado a 4.800 años.



Se les olvida el castigo de por vida de los muertos y sus familias.



Otro escupitajo más contra las víctimas del terrorismo. Mientras la autoridad se esconde, pacta y nos humilla. Mientras el ministro piensa cómo desobedecer al Tribunal Supremo.



El mundo al revés, por enésima vez, para nuestra vergüenza.