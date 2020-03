Expósito: “Las madres de Puigdemont y Clara Ponsatí no tienen la culpa”

Vídeo

Carles Puigdemont y Clara Ponsatí han escrito unos tuits este fin de semana haciendo referencia a la delicada situación que está viviendo Madrid por la expansión del coronavirus que Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’, ha criticado duramente en su videoblog de este lunes.

El expresident catalán, tras la declaración del estado de alarma tuiteó: “Pedro Sánchez ha sido más contundente contra el autogobierno que contra el virus. Debe de pensar que la vacuna es la Constitución. Cerrar Madrid, confinar a la gente, pararlo todo y movilizar los recursos como si se tratase del rescate bancario. Esto es lo que hacía falta. Por eso Vox aplaude”. Por su parte, la exconsellera y ahora eurodiputada Clara Ponsatí escribió en Twitter “De Madrid al cielo”. Ambos recibieron un aluvión de críticas por sus palabras.

Expósito analiza los tuis de Puigdemont y Ponsatí

David Borrat

Expósito dice que estos mensajes de los políticos independentistas sobre la crisis sanitaria “no son incalificables". De hecho, el comunicador asegura: “Yo sí tengo un adjetivo. El problema es que en mi calificativo salen mencionadas sus respectivas madres y... no debo”. Y se pregunta: “¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Hasta dónde llega el odio, la xenofobia y la condición humana?”.

El locutor, molesto con lo tuiteado por Puigdemont y Ponsatí, se expresa: “Es cierto que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, pero resulta insoportable aguantar tanto escupitajo”. Y añade: “Tú y yo pensamos lo mismo. Sus madres no tienen la culpa, pero pensamos el mismo calificativo. Este fin de semana se decía que es incalificable pero no lo es. Se califica perfectamente pero seamos sinceros, nosotros tenemos más categoría”.