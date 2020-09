Expósito: "Puedes tirar cabezas de cerdos a un policía y no pasa nada. Todo muy progresista y reformista"

Audio

El problema de esta nuestra España no es Quim Torra, que también. O la pandemia, que por supuesto. Ni siquiera el problema de España son el ministro del fin del mundo o Pablo Iglesias y sus súbditas y súbditos. Todo lo anterior también, pero...

El problema de fondo, a largo plazo, es la marca España y el boquete institucional que hemos descubierto hacia el mundo entero. A ese mundo al que tenemos que pedirle dinero y devolverle los créditos.

Pandemia hay en todo el planeta o casi. Como hay populistas ultras de un lado y otro en todas partes. Crisis económica también, aunque en esto somos campeones del mundo. Pero en lo que somos únicos es en suicidarnos como nación, como Estado y como Historia. En esto no hay quien nos gane.

Ayer encendimos La Linterna desde la Fundación Microfinanzas BBVA. Y hablamos de la Marca España y de Hispanoamérica. Y por supuesto hablamos en español con Perú y con Colombia y durante el acto "Mujeres incansables" alguien me dijo: "Mira, el problema es la incertidumbre. No sólo no sabemos cuándo acabará la pandemia ni a qué coste. El problema es la inestabilidad institucional y la desconfianza hacia España".

Escucha a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, esta mañana aquí con Herrera en Cope.

Ahora ponte tú como ejemplo. Tu economía familiar, tu equipo o tu empresa.

¿Tú invertirías tus ahorros en un barrio que estuviera en guerra entre sus bandas locales? ¿Tú meterías en tu equipo de trabajo a un mono con una caja de bombas? ¿Tú comprarías acciones de un territorio que expulsa a sus propias empresas y que anima a sus cachorros a que no tengan miedo para arrasar las calles?

No. Seguro que no. Tú no invertirías tus ahorros --si los tuvieras, claro, que esa es otra-- en un mercado bursátil cuyo futuro no ves claro.

Ahora, por un minuto, ponte en el lugar del pensionista de Florida con su plan de pensiones, en el inversor de Oriente Medio o en la multinacional del norte de Europa.

¿Dónde invertirías? ¿En un país que revienta desde el Consejo de Ministros a su propio Jefe del Estado o en un país donde las instituciones son firmes, inamovibles e históricas?

¿Dónde invertirías? ¿En un país con seguridad jurídica y leyes democráticamente firmes, que se cumplen? ¿O en un país donde se tiran cabezas de cerdos a la policía y esos policías tienen que quedarse quietos y dejarse esculpir para no molestar?

Es más. Tú, en tu comunidad de vecinos... ¿pactarías cualquier cosa con quien hace unos años mató --sí, sí... mató-- a tu padre o a tu hermana?¿Tú le pedirías un crédito económico o político a quien homenajea a un asesino o a quien sigue sin condenar 300 asesinatos sin resolver?

Y enfrente una alternativa rota en tres pedazos. Con el PP mirando hacia los juzgados; con Vox lanzando una moción de censura para mayor gloria de Pedro Sánchez y con Ciudadanos completamente grogui.

No hacemos más que mejorar...

Y con este ambientazo, ponte a emitir deuda y más deuda. Ponte a profundizar en el agujero económico y ponte a agrandar el boquete institucional.

Desconfianza, inseguridad jurídica y este Gobierno con sus socios... y todo a la vez. ¿Qué puede salir mal?

PD: Termino con un mosso de escuadra. No sé su nombre, ni su número de placa, ni su unidad. Sólo sé que ayer estaba en el centro de Barcelona, en primera línea, recibiendo escupitajos, insultos y viendo cómo le caían cabezas de cerdos, literalmente, desde todas partes.

Y ese policía quieto. Firme. Inmóvil. No vaya a ser que responda y se enfaden Torra, Marlaska y Pablo Iglesias.

¿Dónde está el límite? ¿Se puede hacer cualquier cosa en este país, como en el centro de Barcelona?

Pues al parecer sí. Al parecer puedes tirar cabezas de cerdos a un policía y no pasa nada. Le va en el sueldo.

Eso sí, todo muy progresista y reformista.

Me pongo en la cabeza y en la dignidad de ese mosso de escuadra. O de cualquier policía o guardia civil. Y casi que mejor no digo cómo reaccionaría yo ante un macarra que no ha dado un palo al agua en su vida.