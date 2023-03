Expósito: "Si el PSOE pierde Sevilla o Valencia hay quien dice que Sánchez se pensaría dar un paso a un lado"

Audio

Hoy hemos encendido La Linterna en Toledo. Estamos, exactamente en el salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha. Literalmente sentado en la presidencia de la Cámara.



Este que fue el convento de San Gil data del siglo XVII. Los franciscanos descalzos acometieron las obras de un convento de nueva planta e Iglesia. Con la desamortización en el siglo XIX, se convirtió en cárcel provisional hasta el fin de la Guerra Civil. Fue utilizado también como cuartel de la Guardia Civil, parque de bomberos y hasta salón de esgrima.





Hoy, como te digo es la sede del Parlamento regional desde 1985.



Se me amontonan algunas reflexiones en un sitio como este.



1.- El Quijote, La Mancha, Castilla La Mancha, Sancho Panza y mi Familia materna. El humor, la ironía, los refranes castellanomanchegos...



Últimamente hablo mucho de 'Mi abuela sí que era feminista' y ese título de mi libro me lleva a recordar a la España real. Que no somos solo los madrileños o los catalanes por muy pesados que se pongan.



España no se hace desde nuestros despachos o redacciones de urbanitas. No. En esta España nuestra todos somos hijos o nietos de uno u otro pueblo.



En mi caso, con apellido Expósito, vete tu a saber, pero lo que sí sé es de mi abuela de Talavera de la Reina, aquí al lado, mi suegro de Lalín, mi suegra de Alhama de Aragón... Nuestra inmensa riqueza es, precisamente, nuestra inmensa diversidad histórica, territorial y cultural.



En este sentido.



2.- ¿Comunidades históricas? ¿Desde aquí? Por favor, estoy a pocos metros de las grandes obras de El GRECO, junto a los puentes sobre el Tajo, al ladito de la sinagoga y las juderías de Toledo, la inmensa catedral, el Alcázar, hasta la academia de Infantería donde hoy se forman los soldados ucranianos.



Roma, visigodos, musulmanes, ciudad imperial de las tres culturas, casco histórico Patrimonio de la Humanidad...



La Escuela de Traductores de Alfonso X El Sabio, la primera crónica general de España...



¿Comunidades históricas? ¿Dicen?



3.- Elecciones autonómicas y municipales dentro de dos meses. Unas elecciones donde se juega el quien es quien de cara a las generales. Recordemos que NO se vota en las autonómicas de Andalucía, País Vasco, Galicia, Cataluña, tampoco en Castilla y León... por lo que el termómetro son los ayuntamientos.



Dicho esto, según las encuestas, las dudas radican en el cambio de Baleares y La Rioja y dicen los que saben que con menor probabilidad en Valencia, Aragón, Extremadura y aquí, en Castilla La Mancha.



4.- Como digo, dentro de dos meses asistiremos a la previa de las elecciones generales entre otras cosas. Porque en función del resultado sabremos si Pedro Sánchez se presentará o no a la reelección.



Ni más ni menos. Si el batacazo es que el PSOE pierde Sevilla, Valencia ciudad y no te digo si pierde alguno de los grandes bastiones autonómicos, entonces, hay quien plantea que Sánchez se plantearía dar un paso hacia un lado. ¿Te imaginas?



Y 5.- A modo de conclusión. Una pregunta retórica: ¿Se nos fue la pinza con esto de la España de las Autonomías? ¿Nos pasamos con las competencias, los traspasos, los estatutos y las 17 administraciones más Ceuta y Melilla?



Si esta pregunta se la hacemos a los políticos, me sé la respuesta: La lealtad, la ley, la idiosincrasia... Peeero si se lo preguntamos a la gente, ¿tú qué opinas?





¡Ah! Y mi posdata: La foto del día es la imagen de Ramón Tamames con el líder de VOX, Santiago Abascal.



Yo sigo sin entender esta cosa de la moción de censura. Tengo la impresión de que no saben cómo sacar la pata. La moción de Tamames es contra Feijóo y no contra Sánchez, no creo que a VOX le sirva absolutamente para nada más allá de minutos de informativos.



Es más. Si VOX ganara las elecciones, ¿Ramón Tamames sería el predidente del Gobierno?



Ayer se filtró el discurso de Tamames porque dice que se lo pasó a unos amigos, ese es el nivel. Hoy Abascal no sabía donde meterse, todo como surrealista.



Con todo el respeto y con, en efecto, el país hecho unos zorros, yo debo ser muy torpe pero sigo sin entender nada con la moción de censura de Vox.