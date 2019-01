Expósito: "El problema de Podemos: lucha de poder y sin discurso"

En las últimas horas estamos viviendo unos episodios en clave política... Cuanto menos, increíbles. Por lo surrealista.

Y no me refiero al sainete catalán, que también. No. Se trata de lo que acontece ante, por, según y detrás de Podemos. O Pudimos... O Hubiéramos Podido.

Lo vivido en lo que llaman el Consejo Ciudadano Estatal… O algo así... Fue para no echar gota. Uno –Cañamero, el del SAT-- se presenta con una figura de cartón de Errejón, tamaño natural. Y el otro, el macho alfa Pablo Iglesias, no va, pero llama por teléfono. Como los sketchs de Gila... ¿Es la guerra?... Que se ponga. Y ahí aparece el líder supremo.

Entre medias… Todos y todas, circunspectos y circunspectas creyéndose políticos y politicas, lideres y lideresas territoriales de verdad.

De entrada… Tras aplaudir lo de la baja de paternidad y bla, bla , bla... Un par de consideraciones al respecto...

Primero... A ver cuantos autónomos que quieran, pueden pillarse un par de meses como él. Y segundo... Su papel, su importancia y su representatividad no son cualquier cosa. Representa a 5 millones de votantes y es el líder de un partido político --se siente-- por lo que lo de la baja está muy bien... pero hasta cierto punto.

Eres padre. Estupendo. Dicen que progresista y reformista, eres bolivariano y comunista moderno... Pero para ser jefe o líder también hay que ser responsable. ¿Te imaginas que un presidente o un consejero delegado de una empresa en quiebra inminente no saca una hora de su tiempo de permiso para, al menos dar la cara?

Pues eso es lo que literalmente hizo Pablo Iglesias.

Pero volvamos al lío... Lo que está pasando en Podemos… El resumen del último episodio es que Errejón no aguanta personalmente la dictadura que imponen la pareja Pablo Iglesias e Irene Montero. Errejón, Monedero, Echenique, Espinar y la pareja… Todos piensan lo mismo… Pero no se soportan.

Primera clave: es cuestión de poder. Nada de ideología. Es una disputa por el trono. Allá quien les compre el discurso de la moderación. Yo, desde luego… No se lo compro.

Segunda clave… Estos y estas se pensaban que la vida era la “facul” o el “insti”… Pero resulta que las cosas suelen ser más serias, más complicadas y por lo tanto… Con consecuencias.

Digamos que podemos tiene un problema de fondo muy importante más allá de las personas y es que se han quedado sin discurso.

En clave internacional nacieron en Venezuela. Fue Chávez quien les encargó… Y les pagó por ello una pasta… Chávez les encargó difundir la revolución bolivariana por el sur de Europa.

Para ello… Trepar en las universidades, crear círculos, lograr ayuntamientos y de ahí hacia arriba. Lo increíble tras esos primeros pasos es que el PSOE de Sánchez entrara al trapo como entró… Y de ahí… Las mareas en Santiago y Coruña, los alcaldes de Valencia, Zaragoza, el Kichi en Cádiz y Ada Colau en Barcelona o Manuela Carmena en Madrid.

¿Qué ocurre?... pues que el discurso se les revienta por la base… Venezuela se va al garete y se quedan sin escudo… Eso sí… Con la pasta a buen recaudo.

Otra… El casoplón de Galapagar supuso un antes y un después. A ver qué demonios dice Pablo Iglesias sobre la vivienda social en su próximo pijo-mítin… Del barrio… Al chaletazo en la sierra con una hipoteca para alcanzar los 600.000 euros… Pídelos tu con tu nómina en el banco de la esquina… Que ya verás.

Y el último… El discurso social. Con Echenique y sus asistentes en negro, con Errejón y su beca black en Málaga --por cierto, pagada a precio de oro por la junta de Andalucía-- y Espinar, comprando y vendiendo un piso de proteccion oficial que le consiguió papa en Alcobendas.

Y ya la guinda… los del chalet… Con dos guardias civiles en la puerta 24 horas… Humillados y tragando bilis… Después de que el propio líder supremo se emocionara al ver cómo pateaban a un policía en una manifestación.

Por todo esto… ni Comando G electoral…Ni Consejo Estatal, ni Asamblea del chichinabo, ni Chávez vive, la lucha sigue… Ni qué envidia me da el pueblo Venezolano… ¡Ja!.

Lo que pasa en podemos es un duelo al sol por el poder… Lo que pasa en podemos es que no se soportan… Lo que pasa en podemos es que el PSOE les elevó a la cumbre…Y ahora ni unos ni otras saben cómo salir de esta pelea de gallos… ¿Qué digo?... De gallitos.

Eso sí… Como digo… La una desde el casoplón de Galapagar; otro por teléfono, el de más allá ejerciendo de portavoz del Ministerio de Hacienda y el de las tres comidas diarias en Venezuela… Eepresentado con un cartón tamaño natural.

Podemos. Pudimos o Hubiéramos Podido. Qué espectáculo.