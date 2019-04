Expósito: "¿Se preguntará Rajoy si tuvo que convocar elecciones?"

Ya estamos en campaña electoral. Te lo juro. no sé dónde te habías metido los últimos dos años pero por si te habías despistado, ya estamos oficialmente en campaña electoral. Varias claves a quince días de las elecciones y tras la pegada de carteles de anoche.

1.- Me pregunto si Rajoy se preguntará en algún momento si tenia que haber convocado elecciones, o dimitir, o yo qué sé con tal que no hubiera ganado la moción de censura aquel Pedro Sánchez.

Ayer me lo recordó Antonio Arráez. Al César lo que es del César. Antes de ayer, como quien dice hace un año, nadie daba un duro por Sánchez como presidente del Gobierno. Rajoy tenía en su mano convocar elecciones; dejar paso a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o aguantar convencido de que Sánchez no ganaría la moción de censura.

Conclusión. Rajoy eligió la peor de las opciones. Aguantó. El PNV le traicionó y Sánchez ganó la moción de censura. Cierto es que con Batasuna, con Rufián, con Pablo Iglesias, con los demás independentistas, pero la ganó.

2.- Una vez que la ganó. A ver quien es el guapo que le descabalga del poder. Que le hace dejar de pisar moqueta porque tiene los resortes de la Moncloa. Porque se ha cumplido el desplome de Podemos porque el centro derecha se ha dividido en tres y porque además, por si fuera poco, el PP sobrevivió tras unas primarias internas cainitas.

3.- Hablando de Podemos, no tengo palabras. De la asamblea de la facul o del insti hemos pasado al casoplón de Galapagar. Del vecindario y La Tuerka pagada por Irán hemos pasado a poner a caldo a García Ferreras en La Sexta.

De tener envidia del pueblo venezolano y de emocionarse con ver cómo pateaban a un policía hemos pasado a tener dos guardias civiles en la puerta de casa y a querer ser ministro del interior. De la azotaría hasta que sangrara hemos pasado a Unidas Podemos. Y con todo y con eso, qué te apuestas; el mismísimo Pablo Iglesias, Monedero, o Echenique se nos plantan como ministro de lo que sea.

4.- Ciudadanos con un error de libro que les pesa en la mochila como una losa de piedras y es que Inés Arrimadas ganó las elecciones en Cataluña. Ciudadanos ganó las elecciones catalanas por increíble que parezca, y no se presentaron a la sesión de investidura a sabiendas de que iban a perder, pero no se presentaron. De aquel yo soy español, español, español a no subir al estrado del Parlament aunque fuera para perder. Error.

5.- Vox. Salvando las distancias y que se me entienda es el mismo fenómeno de podemos hace cuatro o cinco años pero en el angulo opuesto. Los de santiago Abascal de han sabido aprovechar de tres claves; el problema catalán y el hartazgo del resto de España respeto al problema catalán. La sensación de que el PP fue blando en Cataluña y condescendiente en general con la España de las autonomías, y el cabreo: no hay nada mejor para un partido nuevo que le cabreo del electorado. Lo hizo Ciudadanos en Cataluiña; lo hizo Podemos con el 15-M y lo hace Vox, precisamente con el despiporre autonómico.

y así está el patio. Con las cartas sobre la mesa y con la estrategia desde Moncloa perfectamente planificada por un druida. La moción censura, la desarticulación de los contrarios por izquierda y derecha, el populismo sin freno con tu dinero y el mio y después como si tal cosa a repetir en el Gobierno.