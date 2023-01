Expósito, sobre los liberados por la ley del 'Sólo sí es sí': "¿Imaginas el miedo que sentirán sus víctimas?"

Audio

Otra vez, me da a mi, nos fijamos en el dedo en vez de mirar a la Luna. Nos gusta más un cara a cara en el Senado que a un tonto una tiza. Vamos camino de los 400 delincuentes sexuales premiados por el Gobierno (se dice pronto, 400 violadores o casi) agraciados por una Ley aprobada en el Congreso, y nosotros con que si Sánchez recupera o Feijóo se mantiene por delante.



Pues yo no.



1.- La ley del Solo Sí es Sí es sólo un paso más en el disparate. Es, nada más y nada menos, un ejemplo más de un Gobierno relación imposible.



2.- El socio en el Consejo de Ministros es inaudito, pero es que los socios en el Parlamento lo son más. Desde Batasuna a Teruel Existe, pasando por Rufián, Errejón, Alberto Garzón o los de Puigdemont que ya nadie se acuerda de cómo se llaman. ¿Qué puede salir mal?



3.- Las encuestas, esa es la clave y no las mujeres o las víctimas. La cuestión es: "Si no hubiera elecciones, ¿Sánchez hubiera ordenado rectificar la ley? Por supuesto que no.



4.- La posible reincidencia, Dios no lo quiera. Pero los expertos de verdad, los psiquiatras y forenses advierten sobre estos individuos. ¿Te imaginas el miedo que deben sentir sus víctimas? Es imposible ponerse en su lugar.



5.- El resto de tropelías de los socios no se nos deberían olvidar: Que si el consumo de carne, la rebaja de la malversación, la eliminación de la sedición, la eutanasia, los ataques a los empresarios con nombre y apellidos, los etarras en casa y los delincuentes sexuales.



6.- Pablo Iglesias manda y amenaza a Pedro Sánchez, desde la SER, con que “pagará”. El ex macho alfa ejerce como líder estalinista de la secta. Sigue siendo él. Un machista de libro. Un amo de sus súbditas. ¿Y sabes qué? Que si es necesario, si a Pedro le da la suma, este chulo volverá al Gobierno.



7.- La izquierda de la izquierda o el Ejército de Pancho Villa, otra derivada interesante. A saber: El ya mencionado líder supremo, súper Yol divina de la muerte, Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón (menudo chollo, macho), Iñigo Errejón y el resto de la banda.



Ya lo dijo Romanones y parafraseó Rajoy:



“Joder qué tropa”



8.- Aquel chistecito de Ángela Rodríguez, alias PAM, que sigue siendo secretaria de Estado de Igualdad. ¿Te acuerdas? Qué vergüenza.



9.- Ya van muchos más de 300. Con nombre y apellidos. 324 delincuentes sexuales entre violadores y abusadores. Más de 30 sueltos. E in crescendo.



y 10.- Mi posdata: ¿Y en esto de la guerra los socios con quién van? Porque está claro, ERC y los del proces van con el que les pagó parte del proces, Putin. ¿Los de Batasuna? ¿Tú te crees que los de Batasuna y los de Bildu van con las víctimas ucranianas? Pero, ¿y una parte del Consejo de Ministros? Más allá del 'Sí es sí', los etarras, la malversación, de los corruptos, en esto de la Guerra los socios del Gobierno, parte del Consejo de Ministros, van con Putin. Aunque intenten disimularlo es imposible.



La guerra... ¿Con quién van?