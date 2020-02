Expósito: "¿Cuánto tardará Iglesias en contarle a Monedero información sobre la Comisión de Inteligencia?"

Vídeo

El presentador de 'La Linterna', Ángel Expósito, analiza la incorporación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a la Comisión de Inteligencia del Gobierno, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros: Te lo juro, del insomnio de Pedro Sánchez a contarle los secretos.

Dice Pablo Iglesias que no ha sido idea suya, que la idea de que el vicepresidente del Gobierno esté en la Comisión de Inteligencia del ejecutivo, ha sido idea de Pedro Sánchez. No hacemos más que mejorar.

A partir de mañana, el Consejo de Ministros lo aprobará, Pablo Iglesias formará parte junto con la otra vicepresidenta, Carmen Calvo, los secretarios de Estado, ministros de Interior, Fernando Grande- Marlaska, de Exteriores, Arancha González Laya, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban López, de la Comisión de Inteligencia de Madrid.

Expósito analiza la incoporación de Iglesias a la Comisión de Inteligencia del Gobierno

Eduardo Parra / Europa Press

A partir de ahí, si tú fueras un agente americano, de EEUU, que comparte información con España, en Bagdad, en Malí, en el norte de África, en el Mediterráneo. Si tú fueras un francés, un inglés, que comparte información con España en Líbano, en Siria.. Si tú fueras un agente del CNI en Caracas, Managua o en Bolivia... ¿Y cuando se trate lo último del procés, de Puigdemont o de la frontera de Ceuta y Melilla?, ¿tú te fiarías de ese tipo de informes que van a llegar a Pablo Iglesias?, ¿cuánto va a tardar Pablo Iglesias en la siguiente barbacoa de chupipandi en el casoplón en contarselo a Monedero?

Por no hablar de Venezuela, evidentemente, se siente, yo no me llevo la pasta y ellos sí. ¿Tú te imaginas el típico informe de Colombia o de la gente del CNI en Caracas, que con su placa y sus apellidos informa al CNI en Madrid sobre lo que está pasando en tal barrio, en tal frontera o con determinado personaje?, ¿y cuando llegue el informe de las maletas de Barajas?, ¿tú te fiarías? Pues tal cual.

A partir de mañana, Pablo Iglesias, en la Comisión de Inteligencia del Gobierno, él dice que es su nueva responsabilidad es "normalidad democrática". A mí me da que no. Su nueva responsabilidad es que alguien se está volviendo loco.