Expósito: "Nos lo tomamos a coña, pero el procès continúa"

Audio

Nos lo tomamos más o menos a coña. Parece que es cosa de descerebrados. Una serie de ocurrencias encadenadas hasta el absurdo y más allá, pero resulta que no. La cosa es muy seria. El disparate del ‘procés’ independentista catalán llega al surrealismo pero, más allá del bochorno, es una estrategia perfectamente planificada a largo plazo.

Porque el Tribunal Supremo condenará como considere oportuno a los políticos golpistas, pero el verdadero golpe es pasito a pasito en los patios, en las aulas, con las multas a los comercios en TV3 o en la Cámara de Comercio. En los últimos días hemos asistido a distintas escenas. Ya, ya sé que el personaje se define por sí solo. Me refiero al conseller de Interior del Gobierno catalán. Miquel Buch, sobre la Unidad Militar de Emergencias en el incendio de Tarragona.

No contento con eso, tres días después, aquí el figura, insiste inasequible a su patetismo, ya con el incendio controlado. Bueno pues que sepas que los que saben del ‘procès’ mantienen que este individuo es el listo de la troupe. Y que se postula como el heredero de Torra. No hacemos más que mejorar. Tarradellas, Pujol, Artur Mas, casi Oriol Pujol, Torra y dicen que este Buch. Así, degenerando, degenerando. Otro genio. El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona. Escucha porque este, encima, levanta pasiones. Y es aquí el amic tiene pasta. se llama Joan Canadell.

¿Si tu tuvieras un euro para invertir, lo invertirías en un comercio, en un local o en una industria cuya Cámara de Comercio la preside este? ¿Se puede ser más paleto? Pues sí. Sí se puede. Mira lo que hoy publica ABC. Documental en TV3 que asevera cosas como esta: “Netflix es más poderoso que el franquismo”; “quiero hablarle a mi tostadora en catalán” o “lo que es importante es que la gente lo hable, en este caso que hable catalán, mejor o peor, pero que lo hable” y “su futuro –el de la lengua catalana ya no está ligado únicamente a la hostilidad del Estado español o a su grado de oficialidad” son algunas de las frases que se pudieron escuchar, este domingo, en el reportaje producido por y emitido en TV3 titulado: ‘Lletraferits’ (letraheridos), dentro del espacio ‘30minuts’.

Y lo más reciente, lo de hoy en Estrasburgo. Manifestación en el Parlamento Europeo en favor de Puigdemont, Junqueras y Comin para que puedan ser eurodiputados. Huidos o presos, pero eurodiputados. Todo sea por internacionalizar el conflicto aunque te hayan dicho por activa y por pasiva que no, que sois unos plastas, que no. Me pregunto si tú, autónomo, o tú, asalariado, puedes dejar de currar hoy para irte de fiesta a Estrasburgo así porque sí. Prueba tu a decirle a tu jefe, “oye que mañana no vengo, que tengo fiestuqui indepe en Estrasburgo”. O tú, autónomo, que ayer pagaste el IRPF y que viene el IVA en breve. ¿A que no puedes dejar de facturar tres o cuatro días por Puigdemont, a que no?

Por cierto, que como era de prever, aquí el valiente no ha pisado suelo francés. No vaya a ser que lo de la tradicional amistad hispano-francesa, sea verdad. Y no me meto en las vacaciones del jeta este, o en el dinero destinado en principio al Tercer Mundo y que derivaron al ‘procés’. O lo que hemos sabido de los ingresos millonarios de los pujolone en Andorra, o Artur Mas que amenaza con volver y lo de Rufián y su sueldo o aquella profesora que zarandea a una niña por pintar una bandera española. Y qué decir de la portavoz del Gobierno que se inventa normas para no responder a periodistas españolazos.

En fin, lo dicho, nos tomamos a pitorreo las ocurrencias, los escupitajos y la soberbia de esta gente. Aguantamos estoicamente sus provocaciones e insultos, nos resbala su supremacía, pero deberíamos ser conscientes de que pasito a pasito, humillación a humillación, siguen avanzando. inasequibles a sus complejos.