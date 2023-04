Expósito: "Ya se nos olvidó el Tito Berni, la exdirectora general de la Guardia Civil o todos los de los ERE"

Audio

Terminamos semana con una sensación extraña, objetivamente, al menos con una sensación agridulce porque, por un lado (y sin que sirva de precedente) PSOE y PP, PP y PSOE han llegado a un acuerdo. Ya lo sabes, para la reforma del disparate de la ley del Solo Sí es Sí. Pero digo agridulce porque, por otro lado, el Gobierno sigue como si nada. Y no es que no dimita nadie, es que no echan a nadie. Haz tú en tu trabajo algo parecido. Provoca tú una pifia mínimamente equivalente. Pues bien, en el Consejo de Ministros no pasa nada. Nunca pasa nada.

Uno. Y todavía tenemos que aguantar y pagarle el sueldo a Tezanos, del autor de "es posible que tengamos envidia a Sánchez por ser tan apuesto". La última encuesta: Por supuesto que gana Pedro Sánchez y por supuesto que Yolanda Díaz explota. Lo más curioso es cómo ahora se cabrea Pablo Iglesias. Qué rápido se le ha olvidado cuando el propio Tezanos le filtraba las encuestas.

Dos. Qué valiente es Sánchez con Juanma Moreno Bonilla por el tema de Doñana y qué cobarde con Pablo Iglesias o con Pere Aragonés. Igual traga con las ministras e imposiciones de Podemos que con los órdagos de los golpistas catalanes. La última: otro referéndum en 2024, según amenazó el propio presidente de la Generalitat.

Tres. Y si Su Sanchidad se rebaja con Podemos o los independentistas, con Otegi ni te cuento. Aún alucino con la estampa del diputado de Bildu (el tal Óskar Matute) presentando la ley de Vivienda o con todos los asesinos de ETA cerca de casa, si no ya en su casita.

Cuatro. Y en Falcon y en helicóptero a Doñana para no votar la reforma del Sí es Sí. Que no se diga que Su Sanchidad votó lo mismo que el PP. ¡Menudo es él! Y se le llena la boca de medio ambiente u cambio climático... cuando se pilla el helicóptero para ir de Moncloa a Torrejón. Allí un Falcon hasta Sevilla, comitiva a Doñana, otra vez el Falcon hasta Torrejón y otra vez helicóptero de Torrejón a Moncloa.

Cinco. Hacía mucho. Cuando no es Echenique sobre el Rey Juan Carlos en Sanxenxo, es el presidente del Barça, Joan Laporta, desenterrando el régimen de Franco y, desde ayer, el Gobierno en pleno con José Antonio Primo de Rivera. Lo dicho. Hacía mucho.

Seis. Con todo ya se nos olvidó el Tito Berni, la ex directora general de la Guardia Civil o que todos los de los ERE, menos Griñán, están en la cárcel. Es impresionante a qué velocidad se nos olvidan los temas o, dicho de otro modo, con qué habilidad superponen unos asuntos para tapar los anteriores.

Siete. Hablando de temas a los que apenas hacemos caso. En cuanto volvemos a hablar de Marruecos (ya sea por el cese de la exministra González Laya, por el espionaje de Pegasus o por Ceuta y Melilla)... ¡Oh! Casualidad... reaparecen más de 500 migrantes en cayucos, pateras y neumáticas en Canarias.

Ocho. Semana también para sacarse conejos de la chistera: Ahora (del domingo a hoy) Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que la vivienda es un problema de la gente. Como si acabara de llegar. Eso sí, de la huelga de funcionarios de Justicia y el colapso del sistema, ni mú. ¿Te imaginas los telediarios y las tertulias, te imaginas a los sindicatos si la Justicia dependiera de Isabel Díaz Ayuso?

Nueve. Casi concluyo como empecé, personaje de la semana: Yolanda Díaz, ya sea con el Sí es Sí, regañándonos por lo que sea, con sus cursilerías o con la guerra de Ucrania, por supuesto, equidistante. Y no ha empatado con nadie. ¿Cómo es posible que se lo tenga tan creído o más que el presidente o que el que la puso ahí?

Y diez. No me cansaré de decirlo. Podemos (y Esquerra) romperán antes por estrategia electoral y pactarán después si les da la suma. Todo es postureo, cálculo, encuestas y teatro. Y quedan cinco semanas para las elecciones municipales y autonómicas, y ocho meses para las generales.

Esto no va a haber quien lo aguante.

