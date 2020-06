Expósito: “Haces ministra a tu pareja y destruyes la tarjeta de tu ex asesora, todo muy progresista"

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, lamenta las múltiples iniciativas para censurar obras de arte para ser políticamente correctos. Como quien no quiere la cosa, nos estamos convirtiendo en tan políticamente correctos que sobrepasamos la estupidez con creces. Entre estatuas, supuestos machismos, racismo y el presunto humor hiriente, nos vamos a quedar solos. Vamos a ser tan políticamente correctos que vamos a dejar de ser españoles.

Expósito comenta la carta de Beatriz Gimeno a una empresa madrileña

La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno

El pasado fin de semana supimos la penúltima: La directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, una tal Beatriz Gimeno (de Podemos, por supuesto), ha remitido una carta a una pequeña empresa de San Sebastián de los Reyes (Madrid) en la que le da un toque de atención por vender unas placas infantiles que, a juicio de esta polémica política, son sexistas. La carta tiene fecha del 28 de mayo, firma de Gimeno y membrete del organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, que dirige su amiga Irene Montero.

Destaco alguno de sus párrafos: "Me pongo en contacto con usted porque he tenido conocimiento, a través de una queja recibida en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, de la venta por su compañía de modelos de placas de puertas para habitaciones infantiles en las que se ofrecen versiones diferenciadas en función de si son para niños o niñas; representando piratas y héroes en primer caso, con los mensajes «Aquí duerme un pequeño héroe» o «Aquí duerme un pirata». Y representando princesas con mensajes como «Aquí duerme una pequeña princesa» o «Aquí duerme la reina de la casa»”.

Dicho de otro modo, acosando a un pequeño comercio que vende cartelitos se supone que se evita que cada familia ponga en la puerta de las habitaciones lo que les venga en gana. No solo te mienten y te controlan los medios, sino que te van a decir hasta qué puedes poner y que no puedes poner en las habitaciones de tus hijos.

Eso sí, luego haces ministra a tu pareja por eso, por pareja. Haces diputada a tu ex pareja por eso, por ex pareja y, por supuesto, escondes, destruyes y manipulas la tarjeta del móvil de tu ex asesora con fotos complicadas. Todo muy progresista, reformista y feminista.

Expósito, sobre la censura de las obras de arte

Alejandro García

Siguiente capítulo de esta sarta de sandeces: Las estatuas. El asesinato de George Floyd en Estados Unidos ha degenerado en una oleada de ataques e idioteces varias contra estatuas de todo tipo; desde Colón hasta Churchill. Ya verás cuánto tardan en solicitar la retirada de la estatua de Blas de Lezo en Madrid o la escultura de Carlos V en el Museo del Prado. Al tiempo.

La perla, esta memez que un periodista de Ara, diario independentista catalán, le pregunta a Jessica Albiach (En Comú). No sé qué es peor, la pregunta o la respuesta. Esta señora es la presidenta de la marca de Podemos en el Parlamento catalán.

¿Qué crees que resultaría si preguntamos en el Consejo de Ministros sobre la retirada de la estatua de Colón? ¿Qué crees que piensa Garzón, Pablo Iglesias, Irene Montero, qué piensa Yolanda Díaz o ese señor que dicen que es ministro de universidades?

Respuesta de la alcaldesa Ada Colau: “Dejar la estatua donde está, al final de las Ramblas en el Puerto de Barcelona”, peeero... con un espíritu crítico. Ya me contarás...

Claro, si nos cargamos a Colón por imperialista; digo yo que habrá que derribar el acueducto de Segovia ¿no? y el teatro romano de Mérida y Tarragona enterita. Y ya puestos nos cargamos las juderías de Córdoba, Toledo o el barrio de Santa Cruz de Sevilla. Y no doy más ideas porque a lo peor, les gustan.

Eso sí, ¿a que la tipa esta de Podemos no se atreven a solicitar la demolición de la Alhambra o de la Mezquita de Córdoba. Porque para invasión la de los musulmanes en la Península ibérica hasta que se toparon con un tal Pelayo... ¿Dónde ponemos el límite?

Y un último capítulo de soberanas estupideces. Por eso de ser políticamente correctos, imagino que habrá que vestir a La maja desnuda de Goya, a Las tres gracias de Rubens o cubrir los pechos de La joven veneciana de Tintoretto. Todos ellos cuadros sexistas, machistas, fascistas y poco progresistas ¿no? Al igual que ya en épocas más recientes retirar los cuadros de Modigliani... y ¡Ojo con el cine!...

Porque si hay que descatalogar ‘Lo que el Viento se llevó’, ¿qué hacemos con ‘Apocalypsis Now’ y ‘La guerra de Vietnam’? O con el Cid de Charlton Heston... ¿Y con Kunta Kinte en Raíces... te acuerdas?

Me cuenta mi amigo Teo, de una carta similar a la citada del Mi Misterio de Igualdad que ha recibido un cliente suyo. En su caso referente a la publicidad que emiten, analizando los planos de los anuncios, cuantifican hombres y mujeres y qué actividades hacen en las imágenes por si se consideran sexistas. Y por supuesto amenazan con que de cara al futuro tengan cuidado en lo que hagan para que no aparezcan personas dentro de los estereotipos convencionales.