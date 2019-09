Expósito: “En medio de este despiporre, tú a pagar impuestos”

Vídeo

Me parece muy curioso esto de repartir culpas, cuando el único y máximo responsable de algo es uno. Lo de todas las violencias vengan de donde vengan; lo de la responsabilidad es del equipo entero o eso de que vamos a elecciones otra vez porque cada uno tiene su alícuota parte de culpa.

No. En este caso no. En estas cuartas elecciones en cuatro años la responsabilidad recae en la persona de Pedro Sánchez en su persona y si no recuerda. Hemos tirado de archivo. Cuando Pedro Sánchez le decía al señor Rajoy que era el culpable de ir a una nueva convocatoria electoral. Varias consideraciones desde las que afrontar este bochorno.

Con un par se va a Nueva York. A las 48 horas de decirle al Rey que no se presentará a la investidura, no vaya a ser que se desgaste, Sánchez se va a la ONU al primer mitin de la semana que viene. Empezamos fuerte la campaña.

Para mitin el de ayer a las 9, las 8 en Canarias desde el atril de la Moncloa. Como para decirle algo a Isabel Celaá por hacer propaganda desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros. A Pedro Sánchez solo le faltó poner el puño y la rosa entre las banderas de España y Europa.

Todo este periodo absurdo y en funciones empezó con aquella moción de censura y de aquellos apoyos estos lodos. Incluso seguimos con los Presupuestos del Estado de Cristóbal Montoro. ¿Te acuerdas de Montoro? Seguro que sí.

Sigue vigente el axioma que escuché a Narciso Michavila: en Moncloa se saben Ley Electoral al dedillo. Mientras que los votantes españoles no nos la sabemos. Puede que ya hayamos aprendido la inutilidad del 1+1+1 en el Senado pero la Ley Electoral sigue perjudicando la fragmentación. Y ahí estamos.