Expósito: "Los datos del paro a la vez que las 300 medidas"

Audio

¿Qué te apuestas a que la factoría de ficción Iván Redondo productions planteó presentar las 300 medidas tal día como hoy, sabiendo que tal día como hoy salían los datos del paro? Resulta que nos enfrentamos a los peores números del paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas de la que lio? El peor mes de caída en la Seguridad Social desde 2008 y, sin embargo, casi todo el mundo va con el último ofrecimiento vacío que Sánchez le lanza a Pablo Iglesias, a sabiendas, salvo sorpresa geoestratégica mayúscula, que va a ser que verdes las han segado.

Seamos sinceros, en Moncloa saben los datos de desempleo desde hace una semana. Antes que se produzcan el 31 de agosto. Y es entonces cuando deciden anunciar la nada de las 300 medidas. Seguros, también, de que vamos a entrar al trapo como miuras. Así que yo, al menos en este ratito, voy a empezar por lo importante y luego con los fuegos de artificio. El mes de agosto confirma un año más que es un mes malo para la Seguridad Social. El problema es que este mes de agosto ha sido mucho peor. Y todo en plena desaceleración de la economía europea y por lo tanto, española.

Vídeo

El número de desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo aumentó en 54.371 personas. Ya pasamos de los tres millones de desempleados. Otro límite psicológico y real. Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 19 millones trescientos veinte mil. Y ojo al dato, porque esto es clave: Solo las afiliaciones a la Seguridad Social descienden en más de 200.000 miembros. El termómetro es evidente. El termómetro marca lo que marca y la realidad económica europea y española es tal cual reflejan los números. Otra cosa es que no queramos verlo, que no sepamos valorarlos o que no nos importe. Solo así se explica que ante tal bofetón de números, nos fijemos más en un acto en la antigua discoteca Macumba que en la realidad social.

Y la culpa es nuestra. Que compramos la mercancía de Iván Redondo productions y de su cliente Pedro Sánchez como si fuera nueva. Y resulta que no. Que no lo es. He cometido la insensatez de abrir el PDF con las tropecientas medidas, como si me interesaran. Coge el temario de las 300 medidas por donde quieras. Todas empiezan por: "Iniciaremos, aprovecharemos, profundizaremos, reforzaremos, reformaremos, recuperaremos, aumentaremos, ampliaremos, implantaremos, incluiremos, seguiremos, ratificaremos, aprobaremos, crearemos, elaboraremos, caminaremos... y así hasta casi trescientos verbos.

¡Qué curro! Para vender una moto sin ruedas. Me imagino al de redacción del gabinete de Moncloa buscando verbos en el diccionario de sinónimos y antónimos. Y, eso sí, nosotros como si estuviéramos atentos. Y todo ello a la vez que el colega Joaquín Vizmanos nos lleva todo el día contando que en agosto volvemos a las mismas tasas de destrucción de empleo que en 2008. ¿Te acuerdas?