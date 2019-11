Expósito: “Lo de las comunidades históricas es una patraña manida, sobada y mentirosa”

Seamos sinceros. En este momento nos oyen alrededor de 900.000 personas. De éstas, la inmensísima mayoría nos tiene una envidia para morirse. Se siente, pero es lo que tiene la magia de la radio.

Porque hoy nos ha tocado encender La Linterna en Asturias. Estamos en Oviedo. en el Hotel Reconquista. Encantados de la acogida, de tantos amigos. Agradecidos porque nos hayáis permitido salir de Madrid, donde hoy el tema es la reunión entre Adriana Lastra --asturiana por cierto-- y Gabriel Rufián. Como para no salir pitando.

Así que gracias colegas de COPE Asturias, gracias por el rescate.

Esta mañana, Carlos Herrera ha hecho su programa desde estepa. Y al arrancar ha dicho algo que me ha llamado la atención: "¡Qué bien se ve el precipicio desde aquí!". Y tiene razón. A lo que yo añado: "Y desde aquí también".

Enseguida te cuento lo último que sabemos de esa reunión entre Adriana Lastra y Rufián --nivelón, nivelón-- o las reacciones a la resolución del Tribunal Constitucional sobre la prisión de Junqueras. Pero antes, déjame un minuto para una reflexión sobre esa patraña tan manida, tan sobada y tan mentirosa de las comunidades históricas.

Porque cuando los Rufián, Otegi, Torra o el Puigdemont hablan de sus comunidades históricas, además de inventarse la mitad, desprecian al resto. Porque para historia, ¿qué quieres que te diga? Para historia la de Asturias.

Se calcula que los primeros habitantes de estas tierras datan de hace 100.000 años, en el paleolítico inferior. Se hallaron pinturas rupestres de hace 30.000 años, dólmenes neolíticos, restos mesolíticos...

Ya en la protohistiria se diferencian los astures agustanos (hoy astorga) y los astures transmontanos (del valle del sella y navia).

Y los castros, y las minas de oro que tanto ansiaron los romanos con el emperador César Augusto a la cabeza y agripa... Por no detenernos --hablando de historia-- en la resistencia a los Visigodos y a los Suevos, contra las Razzias de los musulmanes. O en un tal Pelayo en Covadonga, en el cruce del Cares...

Y así hasta Alfonso el Casto, Ramiro I, la División de Asturias, León, Castilla, Álava, Galicia y el norte de Portugal. Con Fruela.

Porque esto del Principado de Asturias no es cosa de Felipe y Letizia, no. Viene de 1388 con Enrique II y Catalina.

Por no hablar de la catedral de Oviedo --aquí al ladito-- o de la Universidad y de la batalla en pajares contra Napoleón, las guerras Carlistas, o del padre Feijoo, Campomanes, Jovellanos...

Y paro, para no entrar en la revolución industrial y en las revoluciones del siglo XX, la Guerra Civil, la reconversión, los Premios Príncipe y hoy Princesa de Asturias...

¿Qué quieres que te diga? La reunión de esta tarde entre el PSOE y Esquerra Republicana me vienen que ni pa' el pelo. Una cosa es la historia y otra muy distinta las historias. Porque por muy diputado o diputada que se sea lo que no se debe es ser tan paleto. No debería estar permitido mirarse tanto el ombligo, tenérselo tan creído... Por nada.

Las historias e historietas se escriben en reuniones de nivelón, nivelón con Rufián el de Esquerra Republicana. Y la Historia --así con mayúsculas-- se escribe desde sitios como este Hotel de la Reconquista.

Hoy encendemos La Linterna desde Oviedo. Estamos en el Principado de Asturias.

¿Cómo era lo del Herrera? ¡Ah!, sí, ¡qué bien se ve el precipicio desde aquí!.

Pues eso.