Expósito a las 20h: "Una semana después, la transición en Venezuela es inexorable"

A estas horas de hace una semana, el pasado 23 de enero, estábamos aún con los ojos haciendo chiribitas. Lo acontecido hace una semana en Venezuela… El juramento de Juan Guaidó como presidente del país sorprendió al mundo entero… O quizás no tanto.

Desde luego que fue una bomba informativa, que dirían los clásicos por cómo se produjo y por quién la protagonizó…Pero los que saben de verdad de qué va esto de la geoestrategia… Ya lo venían advirtiendo desde meses atrás: “en Navidad pasaría algo muy gordo en Venezuela”.

Así me lo dijeron a mi… Que no soy nadie. Bien… No fue en Navidad… Pero si fue el 23 de enero. Digamos que los acontecimientos se desviaron dos semanas.

Siete días después de aquel juramento ya es un plazo razonable para hacer cierto balance…

1.- Esto va en serio. No es una chapuza más de una oposición aplastada, encarcelada y dividida… No. Este levantamiento popular lleva planificándose mucho tiempo.

2.- Supongo o quiero creer que quien corresponde en España…lo sabía. Pero me da que otra vez nos hemos quedado fuera del ajo. Quien ha trabajado desde Boston y desde Bogotá por esta caída quirúrgica del régimen de Maduro han sido Estados Unidos, Colombia y Brasil… y la OEA.

3.- Digamos que algo hemos aprendido de la historia reciente del mundo. Los levantamientos en América Latina ya no se producen bombardeando la casa de la moneda o invadiendo Panamá. Como tampoco se solucionan invadiendo Irak y largándose a las primeras de cambio… Ni acabando con Gadaffi empalado por los rebeldes.

4.- Teletipo de la agencia EFE fechado en Washington: Estados Unidos no descarta abrir un corredor humanitario en Venezuela ante la urgente necesidad de alimentos y medicinas, declaró el encargado para Latinoamérica en la Casa Blanca. Mauricio Claver-Carone.

5.- No lo olvidemos. La mitad de la población de Venezuela está armada. Los índices de violencia cotidiana… Las bandas, los paramilitares y los servicios del gobierno han provocado una epidemia de asesinatos en todo el país. Y cuando Guaidó ocupe el Palacio de Miraflores (es cuestión de tiempo) esas armas seguirán en manos de esa chusma de millones de personas.

5.- El armamento distribuido, junto a la miseria y el hambre… Hace que este conflicto sea especialmente delicado. Porque no se trata de derrocar a un régimen o de sustituir a un ejército. No. El régimen chavista se expandió con toda la estrategia e intención. Para su propia supervivencia.

6.- El pasado lunes estuvo aquí en La Linterna la abogada venezolana. Cristina Isaqura y dijo algo clave: la población en Venezuela se ha vuelto corrupta. Porque solo corrompiéndose ha podido comer algo, pillar medicinas y sobrevivir. Dar al vuelta a eso va a ser muy difícil.

7.- El papel de España desde dos puntos de vista… Los socios del gobierno… Como las primeras que abandonan el barco… Se llevaron la pasta del régimen… Y cumplieron la primera parte del contrato con Chávez para expandir el régimen bolivariano en el sur de Europa… “Espera Alexis que ya llegamos”… Pero a las primera de cambio… Si te he visto no me acuerdo. Yo soy Maduro o Diosdado Cabello y reclamo la pasta… Por incumplimiento de contrato.

8.- Otra variable española. ¿Por qué reapareció ayer Pedro Sánchez desde Santo Domingo llamando tirano a este botarate?... ¿No será que alguien le ha dicho que la opinión publica española está con el pueblo venezolano y en contra de este régimen chavista?... ¿No será que alguien le ha dicho… “Cuidado señor presidente… Que no nos compensan las medias tintas”.

9.-Maduro y Diosdado Cabello. Quien manda no es este sujeto que silba a Chávez o viaja al futuro. Este es un auténtico pringao. El narco-estado… El estado fallido venezolano lo comandan Diosdado Cabello y cuatro generalotes. Maduro es una caricatura. Y lo sabe. Y lo saben.

Y 10.- Es cuestión de tiempo… Con tres etapas fundamentales…

--- Detener la hambruna , la sarna y la miseria

--- No causar un desastre de violencia y sangre.

---Y, por ultimo, garantizar un Plan Marshall que permita una transición a la española… Aunque lo de Venezuela es más difícil aún que la protagonizada en España hace 40 años.

Ese es el reto. Esa es la historia que estamos viviendo en directo... El futuro de Venezuela como símbolo en el nuevo orden mundial.