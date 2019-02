Expósito, a las 20h: "Ni presupuestos, ni Gobierno estable, ni socios, ni ná de ná"

Me asalta una duda... Fundamental para entender cómo hemos llegado a este nivelón en la política española. Ni presupuestos, ni gobierno de verdad, ni calendario, ni socios, ni ná.

Vamos a ver... ¿De verdad Pedro Sánchez se fiaba para gobernar España y/o aprobar los Presupuestos Generales del Estado... Sánchez se fiaba de gente como Puigdemont, Torra o Rufián? ¿En serio? Seguro que no.

Es más... De verdad Puigdemont, Torra o Rufián se fiaban de Pedro Sánchez? Me da a mi que... A pesar de que pactaron para apoyarle en la moción censura... Me da a mi que tampoco.

Sobre otro de los actores de esta opereta... el PNV. Visto lo visto, sin coña... ¿Alguien se fía del PNV después de cómo se la jugó a Rajoy? Y a la inversa... El PNV que tiene más conchas que un galápago... Un PNV que tiene percebes en los... Donde se tienen los percebes... ¿Este PNV se fía de un Pedro Sánchez que acogió hasta los votos de Bildu / Batasuna?

Exacto... Tampoco.

Y la guinda... ¿La ministra de Hacienda se puede fiar de alguien como Echenique para negociar sobre tus impuestos y los míos... Para pactar nada más y nada menos que los Presupuestos Generales del Estado?

En este mismo sentido... Me pregunto qué dirá Pedro Sánchez en casa o a sus colaboradoras... Qué les dirá Sánchez de Pablo Iglesias... Y viceversa... En la paz del casoplón, cuando Pablo e Irene saquen las copas para Monedero... ¿Cómo se referían al todavía precedente del Gobierno?... ¿Te lo imaginas?

Yo sí... Así que... Un poquito de por favor.

Da lo mismo que Sánchez o Carmen Calvo se echen las manos a la cabeza. O que la portavoz Isabel Celaá utilice las ruedas de prensa del consejo de ministros para echar un mitin.... Da lo mismo todo... Porque ya es tarde.

Y es que todo el mundo sabe que, de facto, la legislatura está acabada. Bueno... De hecho, desde la moción de censura, la legislatura no comenzó. Porque sean cuando fueren las elecciones... De lo que hablará sobre este último año será de los viajes en el Falcon y de las fotos haciendo footing o de sus manos o con las gafas de sol. Ni Kennedy.

Se va a hablar de la reunión con torra en Pedralbes y de la tesis doctoral cum laude. Y del primer ministro de Cultura y de la primera ministra de Sanidad... Y cómo no... De la imposible ministra de justicia... Que ahí la tienes... Y de las sociedades patrimoniales... Y del rebote de Susana Díaz y los barones.

De todo esto se va a hablar. Cuando toque. Y cómo no... Se hablará del relator, el mediador o el notario... Que no fue tal... Porque se armó la marimorena que si no... Lo nombran.

Y así está el patio. Convoque elecciones o no. Para ya, para después o para más allá.

El tema es que hemos llegado hasta aquí... Sin presupuestos, sin gobierno que gobierne, sin socios y sin ná de ná... Entre otras cosas... Porque nadie se fía de nadie.

Y así no puede ser. Así... Ni en tu comunidad de vecinos en tu trabajo, en casa... Y no te digo en el parlamento. Así no puede ser.

Y por eso... Mira como hemos acabado. Tan mal... Como empezó... Con una moción inaudita... Para un gobierno imposible.